„Nori, kad tai pasibaigtų“: kaunietės jau mėnesį gyvena baimėje

Žinia dalijosi turinio kūrėjas Martas Tankevičius, kuris pasakojo, kad jo „Akių Fotografijos“ studijoje Kaune vis pasirodo vienas įtartinas vyras ir stebi komandos darbuotoją. Tai tęsiasi jau daugiau nei mėnesį ir vyksta kas antrą dieną. Anot studijos savininko, įtartino vyro akiratyje atsidūrė ir dar viena darbuotoja, irgi mergina.
M. Tankevičius teigė, kad dėl incidento jau kreipėsi į policiją.
„Tik pradedant jį filmuoti, jis išsigąsta ir pabėga, buvo kažkurią dieną užėjęs į patalpos vidų, pasivaikščiojo (smirdėjo labai), atsisėdo, iš toli pasižiūrėjo, kaip merginos dirba“, – pasakojo studijos savininkas.
Kitą dieną įtartinas vyras pasirodė su savo draugais, anot M. Tankevičiaus, – pavežėjais. Šie, pastatę automobilį prie studijos, vieną dieną persekiojo darbuotoją iki autobusų stotelės, teigė turinio kūrėjas.
Kiek vėliau socialiniame tinkle M. Tankevičius plačiau pakomentavo esamą situaciją. Jis pasakojo, kad gavo daugiau informacijos apie vyrą. Pasak M. Tankevičiaus, vyras prastai kalba lietuviškai.
Studijos savininkas, nors ir kreipėsi į policiją, teigė turintis savo būdą apsisaugoti be policijos – ruošėsi įrengti kameras, signalizaciją.
„Mes galime policijos tiesiog nesulaukti ir kažkas gali įvykti“, – pažymėjo jis.
Įrenginėjant kameras, M. Tankevičius pasakojo vėl pamatęs įtartiną vyrą ir nusprendęs jį pakalbinti.
„Bandžiau su juo pasikalbėti, buvau pasiruošęs viskam“, – sakė jis, tačiau vyras nieko jam nepasakė ir tiesiog nuėjo.
Su įtartinu vyru kalbėjosi ir vienos iš darbuotojų sutuoktinis.
„Jis išsigando ir pabėgo, bet paskui atėjo su savo „Bolt“ draugais ir dar kažkokiais seniais, tai jis ne vienas, turi kažkokią „chebrą“, – apie dviejų vyrų akistatą pasakojo M. Tankevičius.
Studijos savininkas atviravo, kad merginoms labai nejauku dirbti ir „nori, kad tai pasibaigtų“.
„Niekam nelinkiu patirti tokio psichologinio streso dirbant savo mylimą darbą, bet yra kaip yra, reikia dabar spręsti“, – teigė studijos savininkas ir paragino kauniečius, pastebėjus vyrą, skambinti policijai ir pranešti, taip užkertant kelią bet kokiems jo planams.
