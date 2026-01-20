 Kauno policija ieško vyro: nori paaiškinti, kad prekės nebuvo dalijamos dykai

Kauno policija ieško vyro: nori paaiškinti, kad prekės nebuvo dalijamos dykai

2026-01-20 17:24 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip teigiama, 2025 m. lapkričio 27 d. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogta prekių už 253,15 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Šiame straipsnyje:
ieško policija
parduotuvė
kaunas
nesumokėjo už prekes

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų