Pasižymėkite datas kalendoriuje: dėl šių renginių tikrai verta aplankyti Kauną

Gerai praleistas laikas Kaune – tai, ką aptarinėja stilingi, madingi ir sėkmingi žmonės. „Pusdienis, savaitgalis ar dar ilgiau – šis miestas visais metų laikais pasirengęs priimti kiekvieną, mėgstantį sportą ir istoriją, gardų maistą ir architektūrą, kultūrą ir meną, gamtą ir dizainą“, – apsilankyti mieste kvietė „Kaunas IN“, sudėlioję pagrindinius šių metų Kauno renginius.
Į metų planus turizmo specialistai neįtraukė tokių (beveik) kasdien veikiančių traukos objektų, kaip muziejai, „Mokslo sala“, Lietuvos zoologijos sodas ar „Žalgirio“ arenos baseinas. O kur dar „Michelin“ gide besipuikuojantys restoranai ir ilgiems vakarams viliojantys barai. Neabejotinai, kad tiek kultūros, tiek Kauno sporto erdvės sulaukia gausaus lankytojų būrio, kuris čia turi nepakartojamą laiką.
Daugiau ekskursijų, koncertų, parodų, renginių ir kitų įvykių rasite nuolat atnaujinamame kalendoriuje kaunaspilnasrenginiu.lt
Ką veikti sausį?
Kol Dariaus ir Girėno stadionas žiemoja, dėmesio centre – salės futbolas. Tarptautinės aistros vėl Kaune! „Žalgirio“ arenoje sausio 21 d. – vasario 2 d. vyksta 2026 m. Europos salės futbolo čempionatas.
Tokia žiema, kaip šiemet – tiesiog ideali pagaliau įveikti visai šeimai subalansuotą Kauno Žvėries žaidimą ar surinkti visus seniūnijų magnetukus į dėlionę „Surink Kauną“. Spaudžiant gaiviam šaltukui žingsniai renkasi patys, o muziejų, kavinių ir jaukių parduotuvėlių durys veriasi kviesdamos sušilti.
Vasarį – odė muzikai ir sportui
Pagrindiniai šalies muzikos apdovanojimai M.A.M.A. išsipusčiusios minios lauks vasario 20 d. – žinoma, „Žalgirio“ arenoje. Rodosi, šį mėnesį visi keliai veda į ją – nuo pat vasario 2 d., kai „Žalgiris“ namų aikštelėje pasitiks komandą iš Monako, ir „Rondo“ 50-mečio koncerto vasario 7 d., iki Valentino dienai planuojamo Jazzu pasirodymo su orkestru ir tradicinio Vasario 16-osios koncerto „Aš – dalis tavęs“.
Ir tai dar ne viskas. Iškart po M.A.M.A. – populiarumo nestokojantis kovos menų šou UTMA, o mėnesį vainikuos dar keletas įspūdingų koncertų.
Valentino dienai Kaunas, be kitų epitetų vadinamas ir meilės miestu, rengia ir daugiau siurprizų. Pavyzdžiui, vasario 13 d. „Lemon Joy“ geriausios meilės dainos sudrebins Kauno sporto halę, o vasario 14 d. „Superkolorito“ koncertas „Romuvoje“ puikiai tiks tiek pirmam pasimatymui, tiek sidabrinėms vestuvių metinėms.
Vasario 16 d. Kaune galėsite ne tik dalyvauti šventinėje eisenoje, bet ir apsilankyti šią ypatingą progą visuomet dirbančiuose Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Istorinėje LR Prezidentūroje.
Negalintiems be sporto – kvietimas apsilankyti Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manieže, kuriame vasario 28 d. – kovo 1 d. vyks Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas.
Kovą pradėkime nuo kino
Kovo 9–22 d. – tai yra beveik visą mėnesį – „Romuvos“, „Forum Cinemas“ ir „Cinamon“ ekranuose dominuos festivalio „Kino pavasaris“ parinkti filmai iš viso pasaulio.
Kaip ir Vasario 16-oji, taip ir Kovo 11-oji Kaune minima ypatingai – visi kviečiami dalyvauti šventinėje eisenoje ir kituose atminimo renginiuose, kurstančiuose patriotinę dvasią širdyse.
Kovo 20, 21 ir 22 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre – didžioji sezono premjera. „Septynios vienatvės“ – tai neseniai mirusio vizualinio teatro meistro Roberto Wilsono kelionė po Oskaro Milašiaus pasaulį.
Kovo 27 d. raudonąjį kilimą per Miesto sodą nuties ir Kauno valstybinis muzikinis teatras. Pavasariška premjera – „Figaro vedybos“! Operos režisierė Viktorija Streiča apie būsimą pastatymą sako, kad šis Mocarto kūrinys – opera, kurioje komedija tampa priemone kalbėti apie galios mechanizmus, socialinę hierarchiją ir žmogaus pastangas išsaugoti orumą.
Sulig pavasariu grįžta ir futbolas – Dariaus ir Girėno stadione kovo 29 d. Lietuvos rinktinė žais kontrolines rungtynes su Sakartvelo futbolininkais.
Balandį – velykinė dovana
Negalime žinoti, kur švęsite Velykas, bet žinome, kur galite praleisti antrosios jų dienos, balandžio 7-osios, vakarą – ogi „Žalgirio“ arenoje, klausydamiesi Eroso Ramazzotti dainų.
Balandis Kaune – džiazo mėnuo. Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo ši muzika įsibėgėjus pavasariui užtvindo svarbiausias miesto kultūros erdves, gatves ir skverus. Nuo didžiųjų žvaigždžių Nacionaliniame Kauno dramos teatre iki daug žadančių talentų Laisvės alėjoje – rinktis visuomet yra iš ko. „Kaunas Jazz“ programos dalis jau paskelbta, tad metas žymėtis favoritus, derinti aprangos kodą ir ieškoti patogios nakvynės Kaune.
Gegužę – švenčių puokštė
Priartėjus vasarai – metas Kauno literatūros savaitei. Jos programoje – talentingi svečiai iš užsienio, dėmesys vietos kūrėjams ir jaunajai kartai bei gaivioms tekstų formoms. Taip pat – galimybė pasipildyti lentynas prasmingais skaitiniais su autografais.
Gegužė – ir Muziejų nakties mėnuo. Kauno muziejai kasmet pranoksta patys save ir sugalvoja vis naujų kūrybiškų atrakcijų miestiečiams, savo ruožtu gerinantiems apsilankymų rekordus.
Visgi didžiausias gegužės akcentas – Kauno miesto gimtadienis! Amžinai jaunas mūsų miestas kasmet švenčia šiuolaikiškai, ir kaskart atranda tam naujų formų. Didieji koncertai, pramogos, pasirodymai – ne tik profesionalių kūrėjų, bet ir bendruomenių atstovų – į miestą sutraukia tūkstančius smalsuolių.
Alternatyva šioms minioms – Putvinskio gatvės diena, kviečianti atrasti šios vienos pagrindinių miesto kultūros arterijų išskirtinumą ir paslaptis. Dar vienas Kauno gimtadienio savaitgalio akcentas – iniciatyva „Švęskime upę“, kviečianti ne tik plaukti Nerimi ir Nemunu, bet ir prisišvartuoti kultūros stotelėse upių pakrantėse.
Birželis dedikuotas muzikai
Vasarą Kaune tradiciškai pradeda ir baigia Pažaislio muzikos festivalis, ne išimtis bus ir 2026-ieji – per tris šilčiausius metų mėnesius galite pasidovanoti sau ne vieną progą pasimėgauti kokybiška klasika ir šiuolaikine ar pasaulio muzika ypatingose Kauno ar jo apylinkių erdvėse.
Dar viena ypatinga dovana melomanams šį birželį – net du valsų karaliumi tituluojamo pasaulinio garso žvaigždės, smuikininko ir dirigento André Rieu koncertai „Žalgirio“ arenoje birželio 2 ir 3 d.
Na, o tebeieškantiems meilės bei pasiilgusiems audringų naktų į pagalbą skubės „Black Eyed Peas“ – kultinės grupės koncertas, pirmasis Lietuvos istorijoje, arenoje suplanuotas birželio 18 d.
Liepos renginių akcentai
Vienintelį Lietuvos karalių ir visus jo garbei pavadintus Mindaugus, o ir už gerus darbus bei pasiekimus apdovanotus kauniečius, miestas tradiciškai pasveikins prie Kauno pilies, kur Valstybės dienos proga vyksta festivalis „Operetė Kauno pilyje“.
Liepą laukia ir daugiau miestietiškų tradicijų – tai VDU Botanikos sode kasmet vis auganti Kvapų naktis ir Kauno aviacijos šventė, tūkstančių akis nukreipsianti į dangų virš S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo Aleksote.
Liepos 31 d. Dariaus ir Girėno stadione didžiausią mėnesio, o gal visos vasaros, vakarėlį, vertą savo gimtojo Majamio, užkurs Pitbull. Jo vizitas Lietuvoje – pirmasis, o štai Lenny'is Kravitzas, neabejojama, jau turi mylimų vietelių Kaune. Gal sutiksite jį prieš liepos 18 d. koncertą „Žalgirio“ arenoje mieste geriantį kavą?
Rugpjūtis skirtas kultūrai
Rugpjūtį Kaune ir Kauno rajone suksis šiuolaikinių scenos menų verpetai, kuriuos pristatys itin žiūroviškas ir tarptautiškas festivalis „ConTempo“. Šis reiškiniu tampantis renginys, verčiantis koreguoti vasaros atostogų datas – tai drąsūs, originalūs, žadą atimantys šiuolaikinių scenos menų eksperimentai, platforma įdomiausiems Lietuvos kūrėjams ir būdas naujai pažvelgti į gerai pažįstamas miesto erdves.
Šį mėnesį – ir tradiciniu tampantis renginių ciklas „Kultūra į kiemus“, aplankysiantis visų Kauno seniūnijų gyventojus ir po jų balkonais rengsiantis koncertus, šokio pasirodymus, kino seansus ar istorijų pasakojimo vakarus.
Rugsėjį liesis kūryba
Tradiciškai rugsėjo 1-ąją moksleiviai bus pakviesti koncertu pradėti mokslo metus. Be to, rudens tempą užduos jau tradicine tapusi Kauno kultūros mugė, kurios metu susiplanuoti sezono tvarkaraštį tikrai įmanoma – ir dar geromis kainomis. O tuomet beliks nerti užsimerkus – šiuolaikinio miesto festivalis „Audra“ – rugsėjo 3–6 d., taip pat rugsėjį numatomi į Parodos kalną išradingai kopti kviečiantis „Fluxus festivalis“, ir jauno teatro formas tyrinėsiantis festivalis „Išeities taškas“.
Rudens pradžios renginių gausą papildys rugsėjo 18–20 d. sugrįšianti pernai debiutavusi Kauno knygų mugė.
Energijos pikas mieste bus pasiektas rugsėjo 25-ąją – tuomet suplanuotas vienas laukiamiausių šių metų koncertų, A$AP Rocky vizitas „Žalgirio“ arenoje.
Na, o rugsėjo 27 d. – pasaulinė turizmo diena! „Kaunas IN“ specialistai nekantrauja pranešti, kokią avantiūrą šiemet pasiūlysime didžiausiems Kauno entuziastams, tad verta sekti naujienas.
Spalį suksimės šokio žingsniu
Jei balandis – džiazo, tai spalis – šokio mėnuo. Tarptautinis šokio festivalis AURA grįš jau 36-ąjį kartą. Įdomiausi didžiausių scenos profesionalų kūriniai ir naujausi „Auros“ spektakliai – turite tai pamatyti savo akimis.
Spalį – ir paprastai visą mėnesį trunkančio, netikėtus autorius pristatančio, paskaitas ir seminarus rengiančio Tarptautinio fotografijos ir medijų meno festivalio IPMA laikas. Taip pat tai metas atverti širdį bliuzui ir iš peties pašėlti festivalyje „Kaunas Blues“.
Kino salėse spalį karaliauja dokumentika – vyks festivalis „Nepatogus kinas“.
Lapkritį prasidės švenčių laukimas
Koncertų sales ir neįprastas erdves užlies šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ natos, o filmų gurmanai lapkritį dievina dėl festivalio „Scanorama“. Be to, lapkritį 10-ąjį savo jubiliejų švęs Kaune gimęs, visoje Lietuvoje vykstantis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“.
Baigiantis rudeniui – jau ir švenčių laukimas. Neabejojame, kad Kaunas šventinį sezoną pradės ir Kalėdų eglutę Rotušės aikštėje įžiebs dar lapkričio pabaigoje.
Gruodį karaliaus šviesos
Nors metų pabaiga atrodo dar tik už kelių šviesmečių, nepakenks, jei jau dabar pasižymėsite kalendoriuje kelias datas.
Gruodžio 9 d. „Žalgirio“ arenoje jau suplanuoti antrieji M1 muzikos apdovanojimai, o gruodžio 12 d. visos šalies garsas ir šviesos bus „įkinkyti“ švenčiant SEL lyderio Egidijaus Dragūno 50-metį.
Žinoma, tai vos pora iš dešimčių šventinių metų pabaigos įvykių, iš kurių mieliausi – tie, kuriuose dalyvausite su bičiuliais ir artimaisiais. O svarbiausi akcentai – eglutė, mugė, čiuožykla ir stebuklai – tikrai bus. Juk čia – Kaunas.
