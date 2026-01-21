Kviečia siūlyti kandidatus Maironio premijai gauti

Maironio premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Premija tam pačiam asmeniui teikiama tik vieną kartą. Premijos dydis – 3 tūkst. eurų.
Kandidatus gauti Maironio premiją gali siūlyti: kūrybinės sąjungos, menininkų asociacijos, leidyklos, patys autoriai, turintys meno kūrėjo statusą.
Teikimą ir poezijos knygas (pagal galimybes 1–3 egzempliorius) kviečiame pristatyti šiais būdais:
- Siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas;
- Pristatyti Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui tiesiogiai, Laisvės al. 94, Kaunas (5 darbo vieta).
Teikimas siunčiamas / pristatomas užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta: „Teikimas Maironio premijai“ ir teikėjo vardas, pavardė (jei teikia fizinis asmuo) ar juridinio asmens pavadinimas (jei teikia juridinis asmuo).
Teikimai nesvarstomi, jeigu pateikti pavėluotai ar netinkamai užpildyti.
Naujausi komentarai