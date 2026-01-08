Netektis: mirė aviacijos istorijos grandas Gytis Ramoška

Apie skaudžią netektį feisbuke pranešė grupė „Lietuvos aviacijos istorija“ , taip pat pilotas, sklandytuvų konstruktorius, restauruotojas Benvenutas Ivanauskas.
„Su giliu liūdesiu norime pranešti visiems, kad po sunkios ligos šiandien Amžinybėn iškeliavo aviacijos istorijos grandas Gytis Ramoška. Netekome žmogaus, kuris visą gyvenimą skyrė aviacijos istorijai ir paliko neįkainojamą indėlį. Tegul šviesus atminimas ir nuveikti darbai lieka gyvi. Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems ir visai aviacijos bendruomenei“, – rašė B. Ivanauskas.
Atsisveikinimas su G. Ramoška vyks šeštadienį po pietų, vieta ir laikas bus patikslintas.
Lietuvos sporto enciklopedijoje rašoma, kad G. Ramoška gimė 1946 metų sausio 30 d. Kaune. Jis buvo aviacijos sporto tyrinėtojas, istorikas. 1963 baigė Kauno Jono Jablonskio gimnaziją. 1970–1985 metais dirbo Kauno politechnikos instituto kino laboratorijoje, 1986–1990 m. Kauno istorijos muziejaus Technikos istorijos skyriaus muziejininkas, nuo 1990 m. Lietuvos aviacijos muziejaus Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas.
Nuo 2012 m. buvo Lietuvos aeroklubo Aviacijos istorijos komiteto pirmininkas. G. Ramoška – aviacijos raidos Lietuvoje tyrinėtojas. Parašė 17 mokslinių apybraižų apie Lietuvos aviakonstruktorių A. Gustaičio, J. Dobkevičiaus, B. Oškinio, B. Karvelio sukonstruotus lėktuvus ir sklandytuvus, jos paskelbtos Lietuvos aviacijos muziejaus metraštyje „Plieno sparnai“.
