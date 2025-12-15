 Naujas tyrimas: žaliosios erdvės Lietuvos miestuose ne tokios prieinamos, kaip manome

Naujas tyrimas: žaliosios erdvės Lietuvos miestuose ne tokios prieinamos, kaip manome

2025-12-15 12:37 kauno.diena.lt inf.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Aplinkos valdymo laboratorijos mokslininkai, vadovaujami prof. dr. Paulo Pereiros, išanalizavo realius gyventojų judėjimo maršrutus ir atskleidė, kad deklaruojamas parkų prieinamumas dažnai neatitinka kasdienybės patirties.

Naujas tyrimas: žaliosios erdvės Lietuvos miestuose ne tokios prieinamos, kaip manome
Naujas tyrimas: žaliosios erdvės Lietuvos miestuose ne tokios prieinamos, kaip manome / Partnerio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Žalioji ramybė, kuri ne visiems prieinama

Miestai šiandien gyvena intensyviu ritmu: stiklinių pastatų atspindžiai, miesto kvapų ir garsų mišinys, automobilių ūžesys. Tokiame miesto šurmulyje žaliosios erdvės tampa tarsi ramybės intarpu miesto ritme – vieta, kurioje galima atsikvėpti, pabūti su savimi ar tiesiog sulėtinti tempą.

Tačiau parkas nėra vertingas vien dėl to, kad jis egzistuoja žemėlapyje. Svarbiausia, ar gyventojai iš tikrųjų gali jį pasiekti greitai ir patogiai. Kaip rodo naujas MRU Aplinkos valdymo laboratorijos tyrimas, ši sąlyga dažnai lieka neįgyvendinta.

Ką parodė MRU mokslininkų atlikta analizė?

Aplinkos valdymo laboratorijos komanda, vadovaujama prof. dr. P. Pereiros, išanalizavo, kaip miesto gyventojai realiai juda link žaliųjų erdvių: pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu ar automobiliu. Buvo įvertinta, ar gyventojai gali pasiekti parką per 5–10 min., atsižvelgiant į kasdienius barjerus: vienpusio eismo gatves, nutrūkstančius šaligatvius, laiptus, nesujungtas takų atkarpas, viešojo transporto stotelių vietas.

Tyrimo rezultatai parodė, kad formaliai žaliosios erdvės miestuose atrodo prieinamos, tačiau realybėje jų pasiekiamumas dažnai yra prastesnis. Parkas gali būti visai netoli, bet norint į jį patekti gyventojams tenka daryti ilgesnį lankstą, įveikti nepatogų maršrutą arba rinktis nesaugų maršrutą. Ypač išryškėjo viešojo transporto problema – jis ne visada sudaro galimybes greitai pasiekti žaliąsias zonas, nors būtent nuo jo dažnai priklauso tų gyventojų, kurie neturi automobilio, galimybės mėgautis gamta.

Kodėl tai svarbu miestams?

MRU laboratorijos tyrimas suteikia savivaldybėms ir urbanistams konkrečius duomenis, kur miestas veikia taip, kaip turėtų, o kur stringa. Duomenimis grįsta metodika leidžia nustatyti, kurios miesto vietos yra „žalios tik popieriuje“, kur būtina gerinti pėsčiųjų ar dviračių infrastruktūrą, koreguoti viešojo transporto maršrutus ar planuoti naujas žaliąsias erdves.

Tai ypač svarbu kalbant apie socialinį teisingumą – miestas negali vadintis draugišku visiems, jei gamta pasiekiama tik daliai jo gyventojų.

Žalio miesto vizija: prieinamumas, o ne deklaracijos

Žaliosios erdvės mieste yra ne tik estetinis elementas, bet ir svarbi mūsų sveikatos, psichologinės gerovės ir bendruomeniškumo dalis. Tačiau jos vertingos tik tada, kai tampa natūralia kasdienybės dalimi.

MRU tyrimas, vadovaujamas prof. dr. P. Pereiros, primena, kad žalio miesto kokybę matuojame ne parkų skaičiumi, o tuo, ar žmonės gali juos pasiekti be kliūčių. Tai gali tapti atramos tašku miestams, siekiantiems kurti aplinką, kurioje gamta yra ne atitolusi, o integruota į mūsų kasdienybę.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Mykolo Romerio universitetas
MRU
Mykolo Romerio universiteto (MRU)
Aplinkos valdymo laboratorija
mokslininkai
Paulo Pereira
gyventojų judėjimo maršrutai
žaliosios erdvės
erdvių prieinamumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų