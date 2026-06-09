Nauja laisvalaikio erdvė: atidarytas Panemunės baseinas

Miesto lėšomis
Kaunas tampa tikru baseinų miestu, nes atidarytas jau aštuntasis. Visai neseniai buvo iš pagrindų renovuotas Šilainių baseinas, o dabar duris atvėrė naujutėlaitis Panemunės baseinas, kurį pirmiausia išbandė būrys šiemet plaukti išmokusių antrokų bei olimpietis plaukikas Andrius Šidlauskas ir kylanti plaukimo žvaigždė – Tajus Juška.
„Tradiciškai reikia padėkoti kauniečiams, nes Panemunės baseinas pastatytas už jų pinigus. Ačiū už tuos 13 mln. eurų, kurie surinkti į biudžetą, kad galėtų iškilti šis objektas. Baseinus statome ne tik dėl grožio, bet ir dėl to, kad Kauno baseinuose kiekvienais metais išmoksta plaukti daugiau nei 2 tūkst. antrokų. Jei nebūtų baseinų, vaikams būtų sudėtingiau mokytis plaukti, nes mūsų tikslas – saugoti gyvybę“, – atidarymo šventėje kalbėjo Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Daugiau galimybių plaukti
Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius juokavo, kad pirmasis klausimas, atėjus į Panemunės baseiną, bus ar vanduo šiltas? Patikrinus vandenį, atsiras daugiau drąsos ir ši vieta taps bendruomenės dalimi.
Mūsų tikslas – saugoti gyvybę.
„Baseinas, pirmiausia, yra ne pastatas, o – žmonės: vaikai, kurie čia mokysis saugaus elgesio vandenyje, šeimos, kurios ateis pabūti kartu, sportininkai, kurie čia augs iki pergalių, ir darbuotojai, kurie kasdien rūpinsis, kad ši vieta būtų saugi ir reikalinga. Baseinas didžiausią prasmę ir suteiks vaikams, nes mokėjimas plaukti nėra tik sportinis įgūdis, tai – pasitikėjimas savimi, drąsa ir saugumas. Kiekvienas vaikas, kuris išmoksta plaukti, gauna pamoką visam gyvenimui. Ši vieta taps ne tik dar viena vieta Kauno žemėlapyje, bet ir tikru Panemunės bendruomenės centru“, – kalbėjo S. Binevičius.
Reikiama infrastruktūra
Panemunės baseine įrengti aštuoni 25 m ilgio takeliai, kuriuose taip pat yra ir laiko fiksavimo sistema, tad čia galės vykti plaukimo varžybos. Šalia įrengtas ir 15 m ilgio dviejų takelių mažasis baseinas, skirtas plaukti dar tik pradedantiesiems vaikams.
Panemunės baseine veikia ir SPA zona, kurioje – trys pirtys, sūkurinės vonios, masažinės ir poilsio erdvės. Taip pat rengtos persirengimo erdvės, taip pat ir administracinės patalpos bei medicinos punktas. Be to, baseine yra vietos žiūrovams, lauke – patogi ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, tad naujasis sporto ir laisvalaikio objektas neabejotinai taps traukos centru.
Panemunės baseino sveikatingumo zonoje vienu metu galės lankytis nuo 100 iki 150 žmonių, o pagrindiniame baseine – iki 150, įskaitant plaukikus ir žiūrovus.
Pastatas pasižymi šiuolaikiška architektūra – dideli stiklo fasadai užtikrina natūralios šviesos gausą, o vidaus interjeras orientuotas į lankytojų patogumą.
Projektuojant baseiną išskirtinis dėmesys skirtas tvarumui ir efektyviam naudojimui. Pastatas atitinka A++ energinio efektyvumo klasę, jame įdiegtos pažangios vandens valymo technologijos, automatizuota baseinų priežiūra, modernios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos.
Sporto ir sveikatingumo kompleksą projektavo bendrovė „Projektų rengimo centras“ ir architektų komanda „Tiksli forma“. Rangos darbus atliko viešą rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Verslo“. 13,35 mln. eurų vertės objekto statybos truko dvejus metus.
Tačiau Panemunės baseino atidarymas – ne galutinis finišas, plečiant sporto infrastruktūrą mieste. Kaunas neketina sustoti. Dabar visų žvilgsniai turėtų krypti į Aleksotą, kur prasidės naujo vandens sporto centro, kuriame bus ir dirbtinė banga, leidžianti mokytis plaukti banglente, statybos. Be to, šioje Kauno dalyje atsiras ir uždaras regbio ir futbolo maniežas, o netoli S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo – ir atvira sporto aikštynas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)