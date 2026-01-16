 Moteris nukrito nuo tilto kartu su naujagimiu: po tragedijų kaip ši – aptartas svarbus sprendimas

Moteris nukrito nuo tilto kartu su naujagimiu: po tragedijų kaip ši – aptartas svarbus sprendimas

2026-01-16 16:17 kauno.diena.lt inf.

Kauno miesto tiltai tampa dideliu iššūkiu valstybės ir savivaldybės tarnyboms dėl dažnų suicido atvejų. Vieni iš „populiariausių“ Kaune yra „Trijų mergelių“, „Vileišio“, „Čiurlionio“. Taip pat ir kiti Kauno miesto tiltai.

Moteris nukrito nuo tilto kartu su naujagimiu: po tragedijų kaip ši – aptartas svarbus sprendimas
Moteris nukrito nuo tilto kartu su naujagimiu: po tragedijų kaip ši – aptartas svarbus sprendimas / Regimanto Zakšensko nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atvykus tarnyboms, svarbi tampa visa įmanoma informacija. Ji reikalinga tiek renkant duomenis ikiteisminiams tyrimams, tiek ugniagesiams gelbėtojams, narams ar kitiems pareigūnams nustatant tikslią tilto vietą, kur galimai nukrito asmuo. Ugniagesiams ypač svarbu kuo tiksliau žinoti įvykio vietą, nes kiekviena minutė gali būti lemiama bandant išgelbėti žmogaus gyvybę. 

Narams ši informacija aktuali siekiant sukonkretinti paieškos zoną ir taip efektyviau panaudoti turimus resursus bei sutrumpinti paieškos laiką. Pažymėtina, kad upių gamtinės savybės lemia, jog kūnas gali būti greitai nuneštas toliau kritimo vietos, todėl paieška be tikslios informacijos tampa itin sudėtinga.

Ant tiltų esamos kameros dažnai nemato viso tilto vaizdo, dažnai matoma tik viena tilto pusė, kamerų kokybė – prasta, tarnybos susiduria su rimtais sunkumais atliekant gelbėjimo, paieškos darbus ar ikiteisminį tyrimą. Tačiau ne mažiau svarbu nukentėjusiųjų artimieji – šeimos nariai ar draugai. Jei nėra aiškiai užfiksuoto fakto, kad asmuo iš tiesų nukrito nuo tilto, artimieji dažnai renkasi tikėti, jog tai neįvyko. Ilgą laiką trunkanti nežinia, kol vykdomos paieškos, sukelia didelę emocinę įtampą, o visuomenėje gali sukelti nepagrįstų sąmokslo teorijų, nepasitikėjimą valstybės ar savivaldybės institucijomis.

Galima paminėti atvejį, kai pogimdyvine depresija sirgusi moteris nukrito nuo „Trijų mergelių“ tilto kartu su naujagimiu. Abiejų kūnų paieška truko tris paras, o per šį laikotarpį situacija buvo apipinta įvairiomis sąmokslo teorijomis – buvo svarstoma, kad kūdikis galimai pagrobtas ar perduotas kitiems asmenims, tuo tarpu artimieji atsisakė tuo patikėti.

Tokiose situacijose, kai nėra aiškių įrodymų, ar asmuo iš tiesų nukrito nuo tilto, į paieškos ir tyrimo procesą įtraukiami kinologai, policijos pareigūnai, nevyriausybinės organizacijos, kurios tikrina aplinkines teritorijas, ugniagesiai gelbėtojai bei kitos institucijos. Tai reikalauja didelių žmogiškųjų ir materialinių resursų.

Kad šias problemas aptartų, sausio 16 d. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) viršininko pavaduotojas Tomas Sušinskas, Kauno 5-osios komandos viršininkas Mindaugas Belickas ir vyriausiasis specialistas Edvardas Čepulionis susitiko su Kauno miesto administracijos direktoriumi Tadu Metelioniu ir vicemeru Andriumi Palioniu.

Susitikime buvo aptarta, kad ant visų Kauno miesto tiltų būtų įrengtos aukštos vaizdo kokybės stebėjimo kameros. Kameros turėtų fiksuoti abu tilto galus ir visą važiuojamąją bei pėsčiųjų dalį. Taip pat buvo svarstoma galimybė po tiltais įrengti apsauginius tinklus, kad fiziškai būtų apribota galimybė nukristi. Dar vienas svarstytas variantas – paaukštinti tiltų bortus arba taikyti kitokius inžinerinius sprendimus, kad būtų ribojama galimybė perlipti turėklus.

Tikimasi, kad šių priemonių įgyvendinimas prisidėtų prie savižudybių prevencijos, efektyvesnio tarnybų darbo bei sumažintų emocinę ir socialinę žalą nukentėjusiųjų artimiesiems ir visuomenei.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 13:00–01:00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
nukrito nuo tilto
savižudybė
vaizdo stebėjimo kameros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų