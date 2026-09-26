Mirė legendinės grupės „Balius“ dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas

Šią žinią delfi.lt patvirtino legendinio dainininko ir humoristo duktė. G. Kirkila-Klarkas mirė eidamas 65-uosius metus.
Legendinė grupė „Balius“ gyvavo nuo 1995-ųjų. Jos branduolį sudarė G. Kirkila–Klarkas ir Laura Supranavičienė. Didžiausio populiarumo laikais debiutinis grupės albumas „Pirmas balius“ buvo parduotas šimtais tūkstančių egzempliorių.
Grupė „Balius“ iki šiol koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose.
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