 Mirė legendinės grupės „Balius“ dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas

Mirė legendinės grupės „Balius“ dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas

2026-09-26 12:28 kauno.diena.lt inf.

Mirė grupės „Balius“ narys Gintautas Kirkila-Klarkas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Gintautas Kirkila-Klarkas
Gintautas Kirkila-Klarkas / I. Gelūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šią žinią delfi.lt patvirtino legendinio dainininko ir humoristo duktė. G. Kirkila-Klarkas mirė eidamas 65-uosius metus.

Legendinė grupė „Balius“ gyvavo nuo 1995-ųjų. Jos branduolį sudarė G. Kirkila–Klarkas ir Laura Supranavičienė. Didžiausio populiarumo laikais debiutinis grupės albumas „Pirmas balius“ buvo parduotas šimtais tūkstančių egzempliorių.

Grupė „Balius“ iki šiol koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose.

Šiame straipsnyje:
Gintautas Kirkila-Klarkas
mirė
grupė Balius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų