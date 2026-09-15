 Ministras: tai galėjo virsti riaušėmis

Ministras: tai galėjo virsti riaušėmis

2026-09-15 12:15
Jūratė Skėrytė (BNS)
Vakaris Vingilis (BNS)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune, kai apie šimtas baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą.

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<span>Ministras: tai galėjo virsti riaušėmis</span>
Ministras: tai galėjo virsti riaušėmis / Socialinių tinklų vaizdo įrašo stop kadras

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„Policijos funkcija buvo toje vietoje užtikrinti visuomenės saugumą. (...) Situacija, mano nuomone, buvo suvaldyta, tai nepavirto į riaušes. Jeigu ten nebūtų buvę policijos, realiai tai būtų virtę riaušėmis. Tad policija savo darbą atliko tinkamai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis.

Ministro duomenimis, penktadienį prie mečetės Kaune, kai vyko musulmonų pamaldos, buvo susirinkę apie šimtas baikerių, keli šimtai besimeldusių musulmonų, tvarką užtikrino 12 policijos ekipažų.

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Kaip rašė BNS, penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune, Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.

Kauno apskrities policija pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.

M. Katelynas savo ruožtu kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją.

„Įžvelgiau galimus pavojus, dėl to ir kreipiausi į Valstybės saugumo departamentą. Suformuluota yra daug klausimų, į kuriuos tikimės gauti atsakymus. Ir dėl veikiančio muftiato, tai yra (musulmonų bendruomenės – BNS) vadovybės, ir dėl baikerių, kurie ten dalyvavo. Kai gausime tuos atsakymus, tikrai galėsime priimti kokius nors sprendimus“, – antradienį sakė vidaus reikalų ministras.

Nematyti šitos problemos būtų klaida. 

Jis pabrėžė, kad tokia priešprieša nesusidarė per vieną dieną. Anot ministro, migracija jau kelerius metus kelia įtampą visuomenėje.

„Nematyti šitos problemos būtų klaida. Manau, kad atitinkamai ir sprendžiant tą situaciją, ką ir Valstybės saugumo departamentas atsakys, ir po to keičiant migracijos politiką, tikrai manau, kad turime atsižvelgti, kad visuomenė vis dėlto tokiai migracijos politikai, kuri yra dabar, nepritaria“, – teigė M. Katelynas.

Pasak jo, migracijos politikos pakeitimai šiuo metu rengiami. Ministras žadėjo juos pristatyti per artimiausius kelis mėnesius.

Pasak M. Katelyno, bus siūloma griežtinti migracijos politiką.

Šiame straipsnyje:
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Martynas Katelynas
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