Meilė gyvenimui, žmonėms, kūrybai – nuolatinis energijos ir džiaugsmo šaltinis

Grįžo į tėviškę
Sostinės šurmulį į kaimo ramybę pora iškeitė prieš du dešimtmečius: grįžo į Janinos tėviškę – Patamulšėlio kaime esančią sodybą, kurią vietiniai pagal moters tėvelių pavardę vadino Šalnyne. Turbūt laikraščio skaitytojai prisimena ir kaimo pavadinimą, ir gyventojų pastangas, kad čia neliktų nelegaliai veikusio kiaulidžių komplekso.
Kaimo bendruomenės taryba, į kurią buvo išrinktas Aleksandras, negavusi jokios pagalbos iš valdžios institucijų, savarankiškai, už savo pačios iš gyventojų surinktas lėšas kreipėsi į teismą ir po ilgų pastangų galiausiai laimėjo bylą. Nuo to laiko į vietoves šalia buvusio komplekso ėmė noriai keltis žmonės, apylinkė atgijo.
Kad senoji Šalnynė nebūtų pamiršta, kelias, einantis pro sodybą ir neturėjęs pavadinimo, Krasnovų siūlymu, gavo gražų ir vaizdingą Šalnų gatvės pavadinimą.
Stebina veiklų įvairove
Kadaise susipažinę Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, filologijos studijose, Janina ir Aleksandras vėl studijuoja – šįkart Kauno rajono trečiojo amžiaus universitete (TAU). Ir tai – ne vienintelės jų veiklos.
Janina, buvusi vaikų labai mylima lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, dabar sėkmingai daržininkauja, jos išaugintų gėrybių užtenka ne tik patiems, bet ir artimiesiems, ir mažiau artimiems žmonėms. Kita moters aistra – gėlės, ypač senovinės, tokios, kokias savo darželyje augino jos mama Kazė Šalnienė.
Gamtai panirus į rimtį, J. Krasnovienė užsiima kitais širdžiai mielais dalykais. Visą laiką norėjusi išmokti piešti, dabar ji gali tai sau leisti ir niekada nepaliauja mokytis. „Net su jaunimui pavydėtinu entuziazmu ji išbandė įvairiausias piešimo technikas: liejimą akvarele, akrilą, guašą, aliejinius dažus ir bene labiausiai prie širdies limpantį piešimą pastele“, – pasakojo dukros L. Krasnovaitė-Siparienė ir R. Krasnovaitė.
Janina aktyviai įsiliejo ir į vietos bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Pamačiusi skelbimą apie Rokų laisvalaikio salėje veikiantį „Damų klubą“, ėmė jame lankytis. Klubas, kaip ir laisvalaikio salė, vadovaujamas Justės Vasilionytės-Stašaitienės, pasiūlė daugybę veiklų, turiningai papildžiusių Janinos kasdienybę. Tai ir linoraižiniai, ir molio lipdiniai, karpiniai, koliažai, mozaikos. O kur dar koncertai, įvairūs kultūriniai vakarai!
Per gražios bendrystės metus Janina spėjo ir bendruomenės Velykų bobute pabūti, ir keturiose Rokų seniūnijos vietose surengti savo veltų paveikslų parodą „Gyvybės medis“, net ir savo kūrybos poeziją pristatyti ne tik Rokų bendruomenei, bet ir Kauno rajonui. Beje, Janinos siūlymu, kurį entuziastingai palaikė organizatorė Justė, jau antrus metus vyksta Rokų bendruomenės „Poezijos vakaras“, liudijantis, kad kūrybos kibirkštis Dievo dovanota kiekvienam.
Išsiugdyti teigiamą ir gydantį požiūrį į gyvenimą, visa, kas supa, Janinai ir Aleksandrui bene labiausiai padeda įvairios sveikatinimosi ir dvasinės praktikos.
Aleksandras – ilgus metus vaisingo darbo atidavęs literatūrai ir knygų leidybai – literatūros kritikas, buvęs Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto profesorius, ilgametis leidyklų „Vaga“ ir „Mintis“ direktorius. „Aktyviai dalyvavęs šalies kultūriniame ir literatūriniame gyvenime, kartu su kolegomis laužęs sovietinės cenzūros ledus, jis galėtų imtis rašyti spalvingus prisiminimus apie Sąjūdžio laikų literatūros pasaulį ir to meto veikėjus. Tačiau šiandien jis mieliau leidžia laiką sode, raišiodamas vynuogienojus, genėdamas rožes ar rinkdamas gausų graikinių riešutų derlių“, – tėčio pomėgius vardijo dukros.
Gydantis požiūris į gyvenimą
Aleksandras yra sukūręs viešai prieinamą dvasinių žinių, savipagalbos ir meditacijos praktikų interneto svetainę (www.pabudimas.com) ir jutubo kanalą („Mūsų pabudimas“). Ši veikla kilo iš poreikio padėti sau, o dabar padeda ir kitiems – Aleksandras dosniai dalijasi išbandytomis ir veiksmingomis praktikomis, nuolat rengia ir skelbia naują informaciją, leidžiančią giliau pažvelgti į pasaulio sanklodą ir žmogaus galimybes.
Įkvėptos senųjų laikų sodų, Rūta ir Lina kartu su tėveliais senojoje kaimo sodyboje įrengė rožyną, šen bei ten įtaisė senovinio parko elementų, pasodino didelių medžių, krūmų, senovinių narcizų pievelę. Taip radosi erdvė, tapusi šeimai neišsenkančiu, kaskart vis nauju džiaugsmo šaltiniu ir savirealizacija. Šiandien sodo priežiūra perėjusi į tėvelių rankas. „Gal nuolatinis ir tikslingas judėjimas, buvimas gryname ore, poreikis rūpintis supančia augalija, gyvūnija, pačioje gamtoje užkoduotas džiaugsmas ir noras gyventi yra jų jaunystės ir sveikatos eliksyras?“ – svarstė dukros.
Tačiau išsiugdyti teigiamą ir gydantį požiūrį į gyvenimą ir visa, kas supa, Janinai ir Aleksandrui bene labiausiai padeda įvairios sveikatinimosi ir dvasinės praktikos. Meditacijos, vizualizacijos, savitaigos pratimai, aktyvus domėjimasis sveiko gyvenimo būdu, natūraliomis ir alternatyviomis gydymo priemonėmis jau seniai tapo jų gyvenimo kasdienybe.
„Neišgirsi jų skundžiantis blogu gyvenimu, sveikata ar tariant tokias dažnai tarp senjorų girdimas frazes: „Nejaunėjam...“, „Ko norėti, kai šitiek metų...“, „Geriau nebus...“ ir pan. Sveikata – ir fizinė, ir dvasinė – yra tavo paties rankose (kartu ir žodžiuose), taip pat tavo paties atsakomybė – štai kokį supratimą atnešė gyvenimo išbandymai ir kartu dovanos. Nesiskundžia jie dėmesio stoka ir nekenčia nuo nereikalingumo sindromo – esi reikalingas tiek, kiek pirmiausia esi reikalingas pats sau. Kartu ir Dievui. O paskui ir visiems kitiems. Tėveliai įsitikinę: įsisenėjusį įprotį ar požiūrį nelengva pakeisti, tačiau tik valingas darbas su savimi duos teigiamų rezultatų“, – teigė Rūta ir Lina.
Įvertinimų nesivaiko
Bendra poros veikla – studijos, ir jie labai džiaugiasi turėdami galimybę lankyti Kauno rajono TAU Rokų fakultetą. „Turiningos paskaitos, ekskursijos, spektakliai, įvairios bendruomenės būrimąsi skatinančios veiklos senjorams – tai neabejotinai didelis šio universiteto rektorės Editos Žaromskienės nuopelnas“, – tvirtino Janina ir Aleksandras. Jų nuomone, buvimas su pozityviais, smalsiais, energingais žmonėmis motyvuoja ir įkvepia. Beje, Aleksandras ir pats jau treji metai Kauno rajono TAU skaito paskaitas „Kas iš tikrųjų yra žmogus?“.
Nors išoriniai įvertinimai nėra Janinos ir Aleksandro siekiamybė, jie – aktyvūs ir ne kartą apdovanoti bendruomenės nariai. Krasnovai kasmet vyksta į Kauno rajono senjorų pagerbimą, yra gavę ne vieną padėką už aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje ir jos telkimą. Šiais metais Kauno rajonui iškilmingai švenčiant įkūrimo 70-metį, Aleksandrui kartu su krepšinio treneriu Rimu Kurtinaičiu teko garbė Rokų seniūnijos vardu priimti rajono vėliavą.
Bene naujausias laimėjimas – Rokų seniūnijos komandos, kurioje dalyvavo pora, laimėta pirmoji vieta Kauno rajono TAU ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus organizuotame konkurse-protmūšyje, skirtame M. K. Čiurlionio kūrybai ir gyvenimui.
Komentaras
Edita Žaromskienė
Kauno rajono TAU rektorė,
Pažintis su Krasnovais prasidėjo nuo pažinties su jų dukterimis – Lina ir Rūta. Kaip ir jų tėveliai, abi seserys yra kūrybingos, meniškos ir įkvepiančios asmenybės. Jos yra įkūrusios meno studiją „Filigrania“, kurioje jungia meną, kultūrą ir istoriją, organizuodamos kūrybinius spektaklius, edukacijas ir kultūros vakarus. 2023 m. jos Kauno rajono TAU studentams parodė įspūdingą pojūčių spektaklį „Kvapni ir paslaptinga... Meduolio istorija“, kuris sulaukė gausių žiūrovų pagyrų.
Šiandien Kauno rajono TAU bendruomenė didžiuojasi savo gretose turėdama tokius šviesius, kūrybingus ir bendruomeniškus žmones kaip J. ir A. Krasnovai. Tai pora, kuri savo gyvenimu ir veikla įprasmina pagrindinę mūsų universiteto idėją – mokytis, tobulėti ir džiaugtis gyvenimu visais jo tarpsniais.
Janina – kūrybinga ir nuoširdi asmenybė, kuriai būdingas neblėstantis noras pažinti, kurti ir dalytis. Jos meniniai darbai, poezija, iniciatyvos ir šiltas bendravimas papildo Rokų fakulteto veiklą ir suburia žmones bendrai kūrybai, prasmingiems susitikimams. Aleksandras savo žiniomis ir dvasine patirtimi dosniai dalijasi su TAU studentais. Jo aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime rodo, kad tikrasis mokymasis – tai gyvenimo būdas.
Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Krasnovai yra mūsų universiteto šeimos dalis. Jų šviesa, išmintis ir pozityvumas įkvepia kiekvieną, su kuriuo jie susitinka, o jų gyvenimo kelias – gražus pavyzdys, kaip prasminga veikla ir meilė žmogui gali tapti tikruoju gyvenimo turiniu.
