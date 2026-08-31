„Megos“ lankytojams – nauja „Gintarinė vaistinė“ su skiepų kabinetu ir specialistų konsultacijomis

Pasak „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, naujoji vaistinė papildo centre teikiamų kasdienių paslaugų pasiūlą.
„Formuodami „Megos“ parduotuvių ir paslaugų pasiūlą siekiame, kad ji atlieptų kuo įvairesnius mūsų lankytojų poreikius. Sveikatos priežiūros paslaugos yra svarbi šios pasiūlos dalis, todėl džiaugiamės, kad centre atidaryta viena didžiausių „Gintarinės vaistinės“ tinklo vaistinių Kaune. Lankytojams čia bus patogu ne tik įsigyti reikiamų prekių, bet ir pasikonsultuoti su farmacijos specialistais ar pasinaudoti kitomis vaistinėje teikiamomis paslaugomis“, – sakė L. Binderis.
Pasak „Gintarinės vaistinės“ generalinės direktorės Rūtos Bagdonavičienės, vienas svarbiausių kriterijų renkantis vietą naujai vaistinei yra jos pasiekiamumas.
„Plėsdami tinklą siekiame ne didesnio vaistinių skaičiaus, o to, kad profesionali farmacijos specialisto pagalba būtų kuo lengviau prieinama pacientams. Taigi ir rinkdamiesi vietą naujai vaistinei vertiname, kaip lengva ir patogu ją pasiekti. „Mega“ yra lengvai pasiekiama tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams, todėl tai – natūrali vieta mūsų vaistinei“, – sakė R. Bagdonavičienė.
Naujas konceptas ir platesnis asortimentas
„Megoje“ atidaryta vaistinė įrengta pagal naują „Gintarinės vaistinės“ konceptą. Daug dėmesio skirta erdvės funkcionalumui, aiškiam prekių išdėstymui ir galimybei lankytojams patogiai konsultuotis su farmacijos specialistais. Čia galima įsigyti receptinių ir nereceptinių vaistų, maisto papildų, medicinos, slaugos ir ortopedinių priemonių, esama didelio dermatologinės kosmetikos („Eucerin“, „La Roche-Posay“, „Uriage“, „Bioderma“, „Avène“, „Sesderma“ ir kt.) pasirinkimo, kitų sveikatai ir gerai savijautai skirtų prekių.
„Didesnė erdvė leidžia prekes išdėstyti patogiai ir aiškiai, kad lankytojams būtų paprasčiau orientuotis. Vis dėlto svarbu ne tik didelis pasirinkimas – prireikus tinkamiausią vaistą ar priemonę padės pasirinkti farmacijos specialistas“, – sakė „Gintarinės vaistinės“ generalinė direktorė.
Vaistinė – ne tik vieta įsigyti vaistų
Pasak R. Bagdonavičienės, žmonių lūkesčiai vaistinei keičiasi – vis dažniau į ją kreipiamasi ne tik susirgus ar prireikus konkretaus vaisto, bet ir norint pasitarti prevencijos ar kasdienės sveikatos priežiūros klausimais. Svarbu ir tai, kad profesionalų vaistininko patarimą galima gauti greitai ir be išankstinės registracijos, todėl vaistininkas yra vienas lengviausiai pasiekiamų sveikatos specialistų.
„Žmonės nori pasitarti, kaip tinkamai vartoti ar derinti vaistus, ką rinktis pajutus tam tikrus simptomus, kaip kasdien rūpintis savo sveikata ir mažinti negalavimų riziką. Vaistininkas gali padėti pasirinkti tinkamą nereceptinį vaistą ar kitą priemonę, o įvertinęs situaciją prireikus rekomenduoti kreiptis į gydytoją. Taigi vaistininko konsultacija tampa vis svarbesne vaistinės teikiamų paslaugų dalimi“, – sakė ji.
Į šiuos poreikius atsižvelgta ir naujojoje „Megos“ vaistinėje. Be to, čia bus galimybė pasimatuoti kraujospūdį, taip pat pasiskiepyti skiepų kabinete.
Pasiūla pritaikyta skirtingiems lankytojų poreikiams
Į dideliame prekybos centre veikiančią vaistinę užsuka skirtingo amžiaus žmonės, turintys skirtingų poreikių, todėl ir duris „Megoje“ atvėrusios naujosios vaistinės asortimentas suformuotas taip, kad būtų aktualus kuo didesniam lankytojų skaičiui.
„Kiekvienos vaistinės darbo specifiką lemia jos vieta ir žmonių poreikiai. Gyvenamajame rajone dažniau lankosi nuolatiniai pacientai, o dideliame prekybos centre auditorija paprastai yra įvairesnė. Į tai atsižvelgiame formuodami tiek asortimentą, tiek paslaugų pasiūlą“, – sakė R. Bagdonavičienė.
Naujoji „Gintarinė vaistinė“ papildo daugiau kaip 220 parduotuvių, pramogų ir paslaugų vietų prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ pasiūlą. Ji įsikūrė pirmame aukšte, šalia „Senukų“ įėjimo, todėl ja patogu naudotis tiek prekybos centro lankytojams, tiek specialiai į vaistinę atvykstantiems klientams.
Naujoji vaistinė dirba kasdien, nuo 10 iki 21 val.
„Gintarinė vaistinė“ yra vienas didžiausių vaistinių tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau kaip 240 vaistinių visoje šalyje.
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