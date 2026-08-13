„Megoje“ atidaryta naujos kartos „Reserved“ parduotuvė – pirmoji tokia Kaune

„Reserved“ prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ veikia nuo pat 2005 m. Tai, kad po daugiau nei dviejų dešimtmečių prekės ženklas čia beveik dukart išplečia savo plotą ir pristato naujausią koncepciją, yra reikšmingas pasitikėjimo ženklas. Tai rodo ne tik prekės ženklo pasitikėjimą prekybos centru, bet ir ilgalaikį „Mega“ patrauklumą tarptautiniams mažmeninės prekybos tinklams“, – sakė „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Pasak „Reserved“ rinkodaros vadovės Almos Vitkutės, sprendimą investuoti į didesnę parduotuvę paskatino ilgametė sėkminga veikla ir noras dar geriau tenkinti besikeičiančius klientų poreikius.
„Mega“ yra vienas didžiausių ir stipriausių prekybos ir laisvalaikio centrų Lietuvoje, kasmet pritraukiantis daug lankytojų iš Kauno ir viso regiono. „Reserved“ šiame prekybos centre veikia jau nuo 2005 m., todėl puikiai matome jo potencialą ir augimą. Mums svarbu būti ten, kur klientai renkasi apsipirkti, o „Mega“ yra viena tokių vietų. Vertiname nuoseklią prekybos centro plėtrą, investicijas į infrastruktūrą ir stiprią nuomininkų sudėtį, kuri padeda pritraukti įvairius lankytojų srautus. Tikime, kad naujoji mūsų parduotuvė šioje vietoje leis dar geriau išnaudoti prekybos centro potencialą ir būti dar arčiau savo klientų“, – sakė A. Vitkutė.
Naujoji parduotuvė išsiskiria šviesiu interjeru, platesniais praėjimais, erdvesnėmis matavimosi kabinomis ir šiuolaikiškais prekių eksponavimo sprendimais, o netrukus parduotuvėje pradės veikti ir savitarnos kasos.
„Tai – ne tiesiog didesnė parduotuvė, bet naujos kartos „Reserved“ erdvė, o „Mega“ yra pirmoji vieta Kaune, kurioje pristatome naujausią mūsų dizainą. Čia siekiame sukurti estetišką, patogią ir įkvepiančią aplinką, kurioje būtų lengva apžiūrėti kolekcijas, derinti skirtingus drabužius ir atrasti savo stilių“, – sakė A. Vitkutė.
Didesnis prekybos plotas leido išplėsti visų pagrindinių prekės ženklo kategorijų asortimentą. Čia prekiaujama moterų, vyrų ir vaikų drabužiais, avalyne ir aksesuarais. Be to, kiekvienoje kategorijoje pirkėjai ras daugiau modelių. Parduotuvėje taip pat siūloma platesnė „Premium“ kolekcija, kurioje naudojamos natūralios medžiagos – vilna, medvilnė, linas, šilkas ir kašmyras.
„Mūsų klientai yra labai įvairūs, todėl kolekcijomis siekiame atsižvelgti į skirtingą gyvenimo būdą, amžių ir stiliaus poreikius. Deriname naujausias pasaulio mados tendencijas su laikui nepavaldžiais siluetais, kokybiškomis medžiagomis ir funkcionalumu. Didesnėje parduotuvėje galėsime geriau pristatyti „Reserved“ prekės ženklu pažymėtų kolekcijų įvairovę – nuo kasdienės aprangos iki darbui ar ypatingoms progoms skirtų drabužių“, – pasakojo A. Vitkutė.
Naujoji „Reserved“ parduotuvė įsikūrė šalia „Rimi Hyper“. Pasak L. Binderio, tai – viena intensyviausiai lankomų prekybos centro zonų, patogi tiek kryptingai apsipirkti atvykstantiems, tiek kasdienius pirkinius planuojantiems žmonėms.
„Manome, kad tokia kaimynystė natūraliai paskatins daugiau lankytojų užsukti į „Reserved“ ir padės prekės ženklui pasiekti dar platesnį klientų ratą“, – sakė L. Binderis.
„Reserved“ – 1998 m. Lenkijoje įkurtas didžiausias ir pagrindinis LPP grupės prekės ženklas, siūlantis šiuolaikišką madą moterims, vyrams ir vaikams. Šiuo metu fizinės „Reserved“ parduotuvės veikia 25 šalyse, o e. prekyba vykdoma 35 rinkose. LPP grupei taip pat priklauso prekių ženklai „Cropp“, „House“, „Mohito“ ir „Sinsay“.
Naujosios „Reserved“ parduotuvės atidarymas – nuoseklaus „Megos“ nuomininkų atsinaujinimo proceso dalis – pastaraisiais metais prekybos centre plečiasi ir modernizuojasi keli jame įsikūrę tarptautiniai mažmeninės prekybos tinklai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)