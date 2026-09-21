Masinės riedynės Kaune: saulėtas vakaras subūrė darnaus judėjimo entuziastus

Prospektu be automobilių
Masinių riedynių dalyviai kelionę pradėjo Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Į bendrą koloną stojo šeimos su vaikais, dviratininkai, riedutininkai, paspirtukininkai ir kitų mikrojudumo priemonių mėgėjai.
Didžiausia vakaro staigmena laukė pasiekus Karaliaus Mindaugo prospektą. Gatvė, kurioje kasdien dominuoja intensyvus automobilių eismas, vienam vakarui buvo atiduota riedėtojams. Daugiau nei 200 dalyvių kolona prospektu judėjo Nemuno krantinės link, o kelionę užbaigė Senamiesčio prieplaukoje.
Toks miesto centro pasikeitimas – ne vien pramoga. Riedynėmis siekta atkreipti dėmesį į darnų judėjimą ir vis dažniau kasdienėms kelionėms pasirenkamas alternatyvas automobiliui.
„Kaunas – žalias miestas, kuriame vis daugiau žmonių dviratį ar kitas mikrojudumo priemones renkasi ne tik laisvalaikiui, bet ir kasdienėms kelionėms. Nuosekliai investuojame į tam reikalingą infrastruktūrą ir norime šį pasirinkimą skatinti“, – sakė Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Finišas prie Nemuno
Puikus oras riedynių dalyvius lydėjo iki pat Senamiesčio prieplaukos. Saulėtą vakarą čia netrūko šurmulio ir geros nuotaikos: mažieji puošėsi piešiniais ant veidų, o išskirtiniais kostiumais atvykę dalyviai varžėsi dėl originaliausio įvaizdžio titulo.
Finišavus paskutiniams riedėtojams, vakarą pratęsė penkių komikų stand-up pasirodymas. Tomašas Rynkėvič, Simanas Žurauskas, Markas Žukauskas, Kiril Grigoraščiuk ir Goda Ančiukaitytė pasirūpino juoku bei gera nuotaika.
Savaitę užbaigs Diena be automobilio
Masinės riedynės tapo ryškiausiu rugsėjo 16–22 dienomis Kaune vykstančios Darnaus judumo savaitės akcentu. Miestiečiai taip pat dalyvavo ekskursijose pėsčiomis ir dviračiais, o miesto gatves pažino orientaciniame žaidime viešuoju transportu.
Darnaus judumo savaitę rugsėjo 22-ąją užbaigs Diena be automobilio. Visą dieną Kauno autobusais ir troleibusais keleiviai galės važiuoti nemokamai.
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