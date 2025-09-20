Masinės riedynės Kaune: pasibalnojus tvarias transporto priemones gatvės užsipildė spalvomis

Malonumas keliauti
Minint darnaus judumo savaitę visi norintys pakviesti prisijungti į masiškiausią važiavimą dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir kitomis mikro judumo priemonėmis Kauno gatvėmis, todėl šimtai dalyvių nusprendė įveikti maršrutą nuo Nepriklausomybės aikštės iki Kauno senamiesčio prieplaukos ir taip parodyti, kad po miestą laisvai galima keliauti be automobilio.
Šventėje sutiktas kaunietis Gintaras džiaugėsi, kad gali po miestą važinėtis dviračiu. Be to, jo kompaniją palaiko ir špicas Haru, patogiai įsitaisęs ant dviračio vairo pritaisytame krepšyje.
„Geras oras, smagu važiuoti su tautiečiais, tai ko gi nesudalyvavus masinėse riedynėse. Dabar tikrai dažnai sėdu ant dviračio, nes infrastruktūra gera, galima laisvai į bet kokį tašką nuvažiuoti, tiesiog malonu važiuoti. Mano draugas irgi nekantrauja kartu keliauti. Šuniuką tiesiog įsodinau į krepšį ir viskas, nešoka iš krepšio. Jau kai pamato, kai einu link dviračio, ir jis ratus pradeda aplink jį sukti, jam labai patinka. Ten kur nebūna žmonių, paleidžiu Haru palakstyti, po to vėl krepšyje vežu“, – šypsenos neslėpė Gintaras.
Išbando vis kitas priemones
Masinėse riedynėse nusprendė sudalyvauti ir Jurgita, tačiau šį kartą moteris apsiavė riedučius, rankas ir galvą apsaugojo specialiomis apsaugomis. Kaip riedutininkė moteris sakė esanti naujokė, tačiau kitos transporto priemonės jai nesvetimos.
„Tik šiais metais pradėjau aktyviau riedučiais važiuoti, tikiuosi, kad tęsiu ir toliau. Anksčiau važiuodavau paprastai, kartu su vaikais, o dabar noriu išmokti važiuoti taisyklingai, todėl lankausi asmeninėse riedučių važiavimo pamokose, kad galėčiau geriau ir greičiau važiuoti. Su daugeliu ratinių priemonių jau seniai važiuoju, norėjau savo kolekciją papildyti ir riedučiais“, – tikino riedutininkė.
Ji kalbėjo, kad kol kas į darbus renkasi įprastą automobilį, mat riedučiais važiuoti būtų nesaugu dėl ne iki galo išvystytos infrastruktūros. Tačiau dviratį, o dabar vis dažniau ir riedučius, renkasi laisvalaikiu.
„Kai po darbo jaučiu didelį nuovargį, grįžusi namo persirengiu ir važiuoju dviračiu tikrai daug arba riedu riedučiais. Trūksta tvarkingo kelio, kad į darbą šiomis priemonėmis galėčiau važiuoti. Be to, norėtųsi paprašyti miesto atstovų, kad atsirastų kokia uždara patalpa, kurioje šaltuoju metų laiku žmonės galėtų tobulinti važiavimo riedučiais įgūdžius. Ten turėtų būti ir trasa, gal kokių pakilimų. Taip būtų galima saugiai išmokti važiuoti, palaikyti važiavimo ritmą ir šiltu sezonu jau važinėti miesto gatvėse“, – nuomonę išsakė masinių riedynių dalyvė.
Išradingi kostiumai
Masinių riedynių organizatoriai pakvietė dalyvius išlaisvinti fantaziją ir renginyje dalyvauti pasipuošus išskirtiniais kostiumais. Skelbta, kad iš karto po riedynių bus išrinktas ir apdovanotas originaliausio kostiumo savininkas. Tačiau originaliai apsirengė vienetai.
Renginyje buvo galima sutikti kelias princeses, Pikachu personažą ar bananą. Kiti dalyviai rinkosi įprastas dviratininkų aprangas ar laisvalaikio drabužius.
„Nebuvau sugalvojus, kad būsiu Raudonkepuraite, tačiau vedėjas taip praminė, bet šiaip galvojau, kad būsiu lėlytė, linksmai riedanti dviratuku. Man patinka rožinė, todėl ir pasirinkau tokią suknelę“, – kalbėjo Virginija, pridūrusi, kad anksčiau daugiau keliaudavo dviračiu, dabar yra išsilaikiusi vairuotojo teises, tad atsirado ir automobilis.
Visgi moteris pažymėjo, kad būtent važiuojant dviračiu ji išmoko Kelių eismo taisykles ir tai paskatino gauti vairuotojo pažymėjimą, tad ji neabejoja, kad įgyta patirtis leidžia saugiai keliauti bet kokia transporto priemone ir stebėti kitus eismo dalyvius.
