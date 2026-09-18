LSMU Veterinarijos akademijai – 90: pagarba steigėjams ir žvilgsnis į ateitį

Centriniuose VA rūmuose atidengta atminimo lenta, skirta aštuoniems 1936 m. sudarytos Veterinarijos akademijos laikinosios tarybos nariams – žmonėms, padėjusiems teisinius, akademinius ir organizacinius būsimosios aukštosios mokyklos pamatus.
Šiemet 90-metį žymi ir ilgametis Veterinarijos akademijos simbolis – Vyčio žirgo skulptūra.
Nuo kūrėjų idėjos iki tarptautinio mokslo
Veterinarijos akademijos ir Universiteto bendruomenę sveikino LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis, VA kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas, į jubiliejines iškilmes susirinko Vyriausybės, savivaldos atstovai, Universiteto bendruomenės nariai, mokslo ir verslo partneriai.
Sveikindamas Veterinarijos akademiją su garbiu jubiliejumi, LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis pabrėžė jos istorinio kelio reikšmę, aptarė Veterinarijos akademijos augimo perspektyvas, išskyrė „vienos sveikatos“ koncepciją, kuri sieja žmogaus, gyvūnų ir aplinkos sveikatą.
„Gyvybiniai procesai daugeliu atvejų yra universalūs. Naujos infekcijos, ekonominės jų pasekmės reikalauja glaudaus medikų, veterinarijos specialistų ir mokslininkų bendradarbiavimo“, – glaudų ryšį tarp abiejų universiteto akademijų akcentavo rektorius.
Taip pat prof. Rimantas Benetis paminėjo dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų įtaką studijoms bei specialistų karjeroms, pasidžiaugė nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų plėtra. LSMU rektoriaus teigimu, Veterinarijos akademijai jau būtų metas kurti savo biotechnologijų centro viziją.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas Veterinarijos akademijos 90-metį pavadino proga įvertinti reikšmingą jos nueitą kelią ir indėlį į Lietuvos mokslą. Jis pabrėžė, kad šiandien Veterinarijos akademijos misija peržengia vien gyvūnų sveikatos ribas: globaliame pasaulyje žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata yra glaudžiai susijusi. Todėl, pasak J. Oleko, svarbu puoselėti mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovę bei akademinės bendruomenės ir politikų bendradarbiavimą sprendžiant naujus iššūkius.
Žinios, kurios tarnauja visuomenei
„Devyniasdešimt metų – tai ilgas ir prasmingas kelias, kurį kūrė daugybė Veterinarijos akademijos kartų. Kiekviena jų paliko savo pėdsaką – žmonėse, moksle, studijose, profesinėse tradicijose ir pačioje Akademijos dvasioje.
Per šiuos dešimtmečius Akademija keitėsi, augo ir modernėjo, tačiau jos esmė išliko nepakitusi: žiniomis, mokslu ir profesionalumu prisidėti prie gyvūnų sveikatos, visuomenės gerovės ir saugaus maisto užtikrinimo.
Šiandien mums tenka ne tik prisiminti ir įvertinti tai, kas buvo sukurta, bet ir atsakyti į klausimą, kokią LSMU Veterinarijos akademiją norime matyti ateityje. Mūsų stiprybė – gebėjimas išsaugoti tai, kas vertingiausia, ir kartu nebijoti pokyčių: diegti naujas technologijas, stiprinti mokslą, studijų kokybę, tarptautiškumą ir ryšį su visuomene. Tikiu, kad didžiausia LSMU Veterinarijos akademijos vertė ir ateityje bus žmonės – jų kompetencija, atsakomybė ir noras kurti“, – kalbėjo LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. dr. Mindaugas Malakauskas.
Iškilmes vainikavo muzikinė programa. Susirinkusiesiems koncertavo atlikėja Jurga Šeduikytė, šiemet veiklos 80-metį minintis tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“, skambėjo akademinis himnas „Gaudeamus igitur“.
Asmenybės, klojusios Akademijos pamatus
LSMU Veterinarijos akademijos muziejaus vadovė Lina Baršauskienė pranešime „Veterinarijos akademijos laikinoji taryba – aštuonios asmenybės“ priminė Veterinarijos akademijos steigimo aplinkybes ir žmones, kuriems teko atsakomybė sukurti naują aukštąją mokyklą.
1936 m. priėmus Veterinarijos akademijos steigimo įstatymą, buvo sudaryta Veterinarijos akademijos laikinoji taryba. Ji rengė Akademijos statutą ir studijų programas, telkė dėstytojus, formavo institucijos struktūrą ir rūpinosi mokymo baze. Tarybai vadovavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Veterinarijos departamento direktorius Stasys Jankauskas, sekretoriumi buvo Vincas Katelė. Tarybos nariai – prof. Konradas Juozas Aleksa, dr. Kostas Kanauka, prof. Vladas Lašas, Kazys Miknevičius, dr. Juozas Mykolas Užupis ir dr. Juozas Žemaitis.
1936 m. rugsėjo 19 d. Veterinarijos akademija buvo iškilmingai atidaryta Kaune. Pirmaisiais metais joje studijas pradėjo 16 studentų ir 9 laisvieji klausytojai. Akademijos įkūrimas tapo svarbiu postūmiu Lietuvos veterinarijos, gyvulininkystės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų diagnostikos ir prevencijos, maisto saugos bei specialistų rengimo raidai.
Istorinis sprendimas ir naujos galimybės
2010 m. Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai susijungus į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, dvi lygiateisės akademijos – Medicinos ir Veterinarijos – sutelkė kompetencijas vienoje didžiausių sveikatos, žemės ūkio ir veterinarijos mokslų specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje.
Susijungimas išplėtė tarptautinių ir tarpdalykinių studijų bei mokslo tyrimų galimybes, sustiprino žmogaus ir gyvūnų sveikatos, maisto saugos, biologijos ir biotechnologijų mokslų sąsajas. Bendra universiteto struktūra suteikė sąlygas konsoliduoti mokslinį potencialą, modernizuoti infrastruktūrą, rengti bendrus nacionalinius ir tarptautinius projektus, plėtoti „vienos sveikatos“ koncepciją.
Naują kokybinį lygmenį pasiekė ir VA mokslo veikla: pelnyta Lietuvos mokslo premija (2013), šeši VA mokslininkai yra tapę Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais, trys – Jaunosios akademijos nariais.
Palankiai LSMU žemės ūkio mokslų potencialą įvertino ir tarptautiniai ekspertai. Lietuvos mokslo tarybos 2023 m. palyginamajame 2018–2022 m. mokslo veiklos vertinime LSMU veterinarijos mokslų veikla apibūdinta kaip atpažįstama tarptautiniu mastu, o gyvūnų mokslų – kaip labai gera.
Vienintelė Lietuvoje
LSMU Veterinarijos akademija yra vienintelė Lietuvoje aukštoji mokykla, rengianti veterinarijos gydytojus. Veterinarinės medicinos studijų programa turi tarptautinę Europos universitetinių veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) akreditaciją, o absolventų kvalifikacija pripažįstama Europoje.
Veterinarijos akademiją sudaro Veterinarijos ir Gyvūnų mokslų fakultetai, Gyvulininkystės institutas, Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika ir Stambiųjų gyvūnų klinika. Akademijoje vykdomos veterinarinės medicinos, maisto mokslo, maisto saugos, gyvūnų mokslo, gyvūno ir žmogaus sąveikos studijos, plėtojami tarptautiniai moksliniai tyrimai.
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