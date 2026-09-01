LSMU mokslo metus pradėjo šventine eisena

Iškilminga bendra studentų, rektorato, fakultetų dekanų eisena Laisvės alėja pradedant naujus mokslo metus – ilgametė LSMU tradicija, simbolizuojanti džiaugsmą, bendruomeniškumą, Universiteto laisvę ir identitetą, tradicijas ir tęstinumą, įsiliejimą į Kauno miesto gyvenimą.
Simboliška, kad eisenoje buvo daugiausia LSMU pirmakursių, tarp kurių – nemažai užsieniečių. LSMU – vienas tarptautiškiausių šalies universitetų, išsiskiriantis daugiakultūre atmosfera.
Nepriklausomybės aikštėje susibūrusią LSMU bendruomenę ir studijas pradedančius jaunuolius pasveikino LSMU rektorius profesorius Rimantas Benetis. Rektorius pabrėžė, kad studijos Universitete prasideda nuo tam tikrų tradicijų, ir viena jų – šventinė eisena pirmąją mokslo metų dieną.
„Linkiu sėkmingų studijų – jos bus nelengvos, bet jūsų parama ir stiprybė bus fakultetai. Nuolat keičiasi, jūsų patogumui ir poreikiams pritaikoma universiteto infrastruktūra. Sėkmės jums tampant sveikatos, gyvybės, žemės ūkio mokslų specialistais“, – linkėjo LSMU rektorius.
LSMU senato pirmininkė profesorė Jūratė Macijauskienė pasidžiaugė, kad LSMU bendruomenė dar vienus akademinius mokslo metus pasitinka drauge: nuotaikingai pasitikta Kauno visuomenės, su pirmakursių jauduliu, padėti ir vesti per specialybės žinių pasaulį pasiruošusiais dėstytojais.
Gausiam būriui LSMU pirmakursių daug nuoširdžių linkėjimų skyrė LSMU studentų atstovybės prezidentė Rugilė Kriaučiūnaitė.
„Universitetas suteiks daug – žinių, kompetencijų, pažinčių, galimybių, bet universitetinis gyvenimas yra ne vien tai, ką gauname, o ir tai, ką patys atnešame. Nebijokite būti tais, kurie klausia, kurie pasako – galime geriau. Nelaukite, kol universitetas jums nutiks – patys jį kurkite. Linkiu drąsos“, – kalbėjo R. Kriaučiūnaitė.
Užsienio studentų atstovybės komiteto prezidentė Chloë de Moura drąsino užsienio studentus: „Jei šiandien čia esate – tai ne atsitiktinė sėkmė: jūs jos nusipelnėte savo pastangomis. Studijuoti ne visada bus lengva – bet šalia visada bus pasirengusių patarti, padėti, pamokyti. Neužsidarykite, išlikite smalsūs, nepaliaukite siekę žinių“,– kalbėjo Chloë de Moura.
Vėliau Nepriklausomybės aikštėje vyko įvairių LSMU veiklų mugė. Pirmakursiai susipažino su organizacijomis, studentų iniciatyvomis, sporto ir meno kolektyvais bei kitomis galimybėmis, kurios Universitete laukia greta paskaitų ir praktinių užsiėmimų.
Savo veiklas pristatė LSMU Studentų atstovybė, Sporto centras, studentų asociacijos, akademinis choras, šokių kolektyvai, Kinologijos centras, Laukinių gyvūnų globos centras ir kitos Universiteto organizacijos. LSMU pirmakursiai buvo kviečiami ne tik siekti profesinių žinių, bet ir sportuoti, kurti, savanoriauti, įsitraukti į bendruomenines veiklas bei rasti bendraminčių.
Mokslo metų pradžios renginiai tęsėsi LSMU fakultetuose, o Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos ir Šv. mišios už akademinę LSMU bendruomenę.
Visiems pirmakursiams – balti chalatai
Mokslo metų pradžios šventė turėjo ir ypatingą, būtent LSMU Lietuvoje pradėtą tradiciją – visiems Universiteto pirmojo kurso studentams įteikti balti chalatai – jų būsimosios profesijos simbolis.
Pasak LSMU Medicinos fakulteto dekano profesoriaus Andriaus Maco, tarptautinė White Coat Ceremony tradicija pradėjo formuotis JAV praėjusio amžiaus pabaigoje, o LSMU Medicinos fakultetas pirmasis ją pradėjo puoselėti Lietuvoje tuomečio fakulteto dekano prof. dr. Algimanto Tamelio iniciatyva.
„Tai ne tik chalato įteikimo ceremonija. Jos esmė – atsakomybė, profesinis įsipareigojimas ir santykis su pacientu. Medicinos studentai jau studijų metais susiduria su pacientais, todėl nuo pat pradžių svarbu suvokti, kad baltas chalatas reiškia ne privilegiją, o pareigą. Šios tradicijos idėjoje telpa profesionalumas, sąžiningumas ir besąlyginis atsidavimas pacientui“, – pabrėžė prof. A. Macas.
Pasak Studentų dekanės doc. dr. Lauros Malakauskienės, Studentų reikalų tarnyba inicijavo ir tęsia baltų chalatų įteikimo tradiciją visiems LSMU studentams nepriklausomai nuo fakulteto ir programos.
Baltas chalatas simbolizuoja atsakomybę, profesionalumą, pagarbą žmogaus ir gyvūno gyvybei, o kartu įkūnija bendruomeniškumo dvasią bei vertybes, kurios vienija visus LSMU studentus.
Pasirinkusių studijas LSMU skaičius auga
Naujus akademinius metus LSMU pradeda išaugusia pirmakursių bendruomene. Pasibaigus antrajam papildomo priėmimo etapui, studijų sutartis su Universitetu pasirašė 1129 studentai – beveik 100 daugiau nei praėjusiais metais.
Tarp populiariausių studijų programų išlieka medicina. Šiemet medicinos studijų sutartis pasirašė 385 stojantieji: 168 valstybės finansuojamose ir 217 valstybės nefinansuojamose vietose. Palyginti su 2025 m., medicinos studijas pasirinko 40 studentų daugiau. Žurnalo „Reitingai“ 2026 m. duomenimis, LSMU yra vienas iš dviejų geriausiai vertinamų Lietuvos universitetų.
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