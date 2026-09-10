 „LIK Drift Team“ – tarp geriausių

„LIK Drift Team“ – tarp geriausių

2026-09-10 12:36 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos inžinerijos kolegijos studentų komanda „LIK Drift Team“ įrodo, kad inžinerijos žinios gali būti išbandomos ir drift‘o trasoje. Šiemet komandos atstovai „Semi Pro“ lygoje finišavo 4 vietoje tarp 58 dalyvių, o „Street“ lygoje – 12 vietoje tarp komandų, kuriose varžėsi virš 90 dalyvių.

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Šimtai valandų nematomo darbo

Šonaslydis iš šalies dažnai atrodo tik kaip greitis, padangų dūmai, garsas ir adrenalinas. Tačiau už kelių minučių trasoje slypi šimtai valandų techninio darbo. Automobilis turi būti ne tik greitas – jis turi būti patikimas, tiksliai sureguliuotas ir paruoštas atlaikyti dideles apkrovas. Būtent čia panaudojamos studentų inžinerinės žinios.

Toks praktinis požiūris išskiria „LIK Drift Team“ ir Lietuvos drift‘o čempionato kontekste – tai pirmoji tokio lygio varžybose Lietuvoje dalyvaujanti studentų drift‘o komanda ir vienintelė tarp šalies universitetų bei kolegijų.

LIK nuotr.

Komandos patirtis rodo, kad studentai gali ne tik prižiūrėti jau pagamintą techniką, bet ir patys ją kurti. Ankstesniais metais „LIK Drift Team“ studentai prisidėjo prie sportinių BMW automobilių konstravimo ir tobulinimo, aerodinaminių sprendimų bei techninio paruošimo.

Viename iš komandos projektų buvo parengtas BMW E46 M54B30 Turbo automobilis, skirtas šonaslydžiui ir išvystantis apie 550 AG. Tai pavyzdys, kaip studento techninė idėja gali tapti realiu sportiniu automobiliu.

Komanda, kurioje svarbus kiekvienas

Prie sportinių automobilių rengimo prisideda skirtingų sričių studentai – vieni dirba su technika, kiti padeda organizuoti procesus, rūpinasi logistika, komunikacija ar renginiais.

2025 metais į atvirą komandos pristatymą atėję studentai papildė komandą 34 naujais nariais, o atsakomybės buvo paskirstytos technikos priežiūros, logistikos, komunikacijos ir renginių organizavimo srityse.

LIK nuotr.

Tokio modelio privalumas – studentas gali išbandyti save realioje aplinkoje dar iki pirmojo darbo pokalbio. Būsimam transporto inžinieriui neužtenka žinoti, kaip teoriškai veikia variklis, važiuoklė ar automobilio sistemos. Darbdaviui svarbu, ar žmogus geba diagnozuoti problemą, dirbti su įranga, priimti sprendimus, bendradarbiauti su komanda ir atsakyti už savo darbo rezultatą.

Rezultatai, gimstantys garaže

Šių metų rezultatai rodo, kad praktinis inžinerinis darbas gali virsti realiu pranašumu trasoje. Įsimintinas to pavyzdys – LIK studento ir „LIK Drift Team“ lenktynininko Nedo Bielevičiaus debiutas „Semi Pro“ lygoje. Pirmasis jo startas aukštesniame lygyje baigėsi pergale.

LIK nuotr.

Dar įdomiau tai, kad sportiniam automobiliui iki varžybų buvo atliktas didelis techninis paruošimas – iš atmosferinio trijų litrų variklio automobilis buvo paruoštas su trijų litrų turbininiu varikliu.

Pasak paties lenktynininko, automobilis buvo surinktas per kelias intensyvias savaites, o techninius nesklandumus komanda sprendė iki pat varžybų.

„Tai nėra situacija, kai studentas tiesiog nusiperka paruoštą lenktyninį automobilį ir sėda prie vairo. Didelė dalis darbo vyksta garaže – reikia suprasti, ką automobilis daro, kodėl jis taip elgiasi ir ką galima pakeisti, kad jis būtų greitesnis, stabilesnis ir patikimesnis“, – tokia komandos veiklos esmė atsispindi LIK studentų patirtyje.

Inžinerija, kuri matoma rezultatuose

Šiandien komandos rezultatai trasoje tampa ir Lietuvos inžinerijos kolegijos vizitine kortele. Studentų komanda gali konkuruoti su gerokai daugiau patirties turinčiais sportininkais, o kartu parodyti, kad inžinerinės žinios vertę įgyja tada, kai yra taikomos praktiškai.

LIK nuotr.

Nors trasoje pirmiausia matomas automobilis ir vairuotojas, už jų stovi studentų inžinierių komanda, kuri kiekvienoms varžyboms sprendžia dešimtis techninių užduočių.

Būtent todėl „LIK Drift Team“ yra daugiau nei sporto komanda – tai praktinė inžinerijos laboratorija, kurioje žinios virsta greičiu, patikimumu ir rezultatu.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
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Driftas
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Semi Pro lyga
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