LIK – didžiausias stojančiųjų augimas Lietuvoje

Pirma tarp kolegijų
Pagal pasirinkusiųjų inžinerijos studijas skaičių Lietuvos inžinerijos kolegija šiemet užima pirmąją vietą tarp Lietuvos kolegijų ir antrąją vietą tarp visų šalies aukštųjų mokyklų. Studijas LIK šiemet pradės daugiau kaip 650 pirmakursių – tai didžiausias pirmakursių skaičius kolegijoje per pastaruosius metus.
Pasak Lietuvos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai dr. Simonos Pilkienės, šių metų priėmimo rezultatai atspindi ne tik augantį susidomėjimą inžinerinėmis studijomis, bet ir besikeičiantį jaunų žmonių požiūrį į inžinieriaus profesiją.
„Ilgą laiką visuomenėje buvo gajus stereotipas, kad inžinerija – tai labai sunkūs mokslai, o inžinieriaus darbas yra sudėtingas ir galbūt ne toks patrauklus jaunam žmogui. Šiandien matome, kad šie stereotipai pamažu laužomi. Jauni žmonės vis geriau supranta, kad inžinerija yra ne tik technologijos ar skaičiavimai – tai galimybė kurti, spręsti realias problemas, diegti inovacijas ir matyti savo darbo rezultatą“, – sakė dr. S. Pilkienė.
Didžiausias susidomėjimas – transporto ir statybos inžinerija
Daugiausia pirmakursių Lietuvos inžinerijos kolegijoje šiemet sulauks Automobilių techninio eksploatavimo studijų programa – ją pasirinko 116 studentų. Tai didžiausias automobilių inžinerijos studijas pasirinkusių studentų skaičius tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Statybos inžineriją pasirinko 115, Autotransporto elektroniką – 85, Elektronikos inžineriją – 72 studentai.
Stiprus išlieka ir susidomėjimas aviacijos inžinerija. Orlaivių inžinerijos studijas šiemet pasirinko 42 studentai. Lietuvos inžinerijos kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, rengianti profesinio bakalauro kvalifikaciją įgyjančius orlaivių inžinierius.
Daugiau stojančiųjų sulaukė ir Mechanikos inžinerijos, Elektros energetikos bei Kelių inžinerijos studijų programos. Šios sritys tiesiogiai susijusios su Lietuvos pramonės, energetikos, transporto ir infrastruktūros sektorių poreikiais.
Besikeičiantį požiūrį į inžinerines profesijas atspindi ir didėjantis merginų susidomėjimas. Šiemet Lietuvos inžinerijos kolegijoje inžinerines studijas pasirinko beveik 100 merginų.
„Tai mums yra labai svarbus signalas. Inžinerija nebėra suvokiama kaip vien vyrų profesinė sritis. Vis daugiau merginų mato save technologijų, elektronikos, automobilių, statybos ar kitose inžinerijos srityse. Tai reiškia, kad pamažu laužome ne tik stereotipą apie sudėtingus inžinerijos mokslus, bet ir apie tai, kas gali būti inžinieriumi“, – pažymėjo dr. S. Pilkienė.
Rezultatai – nuoseklaus darbo įvertinimas
Pasak dr. S. Pilkienės, augantis stojančiųjų skaičius nėra vienerių metų sėkmė. Tai nuoseklaus visos Lietuvos inžinerijos kolegijos bendruomenės darbo, bendradarbiavimo su verslu ir pramone bei ilgalaikio dėmesio studijų kokybei rezultatas.
„Šių rezultatų negalima atsieti nuo to, ką darome jau ne vienerius metus. Kartu su verslo ir pramonės įmonėmis nuolat stipriname studijų programas, kad jos atlieptų realius darbo rinkos poreikius.
Studentams sudarome galimybes mokytis ne tik auditorijose, bet ir laboratorijose, praktinėse aplinkose, įmonėse. Taip pat plėtojame taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, nes norime, kad mūsų kuriamos žinios ir sprendimai turėtų realią vertę“, – teigė dr. S. Pilkienė.
Pasirinktos krypties rezultatus patvirtina ir ankstesni vertinimai. Praėjusiais metais žurnalo „Reitingai“ vertinimu Lietuvos inžinerijos kolegija užėmė pirmąją vietą tarp kolegijų inžinerijos studijų srityje pagal darbdavių vertinimą, absolventų pasirengimą darbo rinkai ir absolventų atlyginimus.
„Šiandien matomas stojančiųjų pasitikėjimas nėra atsitiktinis ar vienkartinis. Jis susijęs su tuo, kaip mūsų absolventus vertina darbdaviai, kaip jie pasirengę darbo rinkai ir kaip sėkmingai joje įsitvirtina. Tai yra visos institucijos bendro darbo rezultatas ir kartu didelis įpareigojimas toliau investuoti į studijų kokybę, taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą su verslu bei pramone“, – sakė dr. S. Pilkienė.
Inžinerija – ne tik Lietuvoje
Lietuvos inžinerijos kolegija savo veiklą stiprina ir tarptautinėje erdvėje. Kolegija yra Europos universitetų aljanso ACE²-EU narė, todėl studentams ir dėstytojams atsiveria papildomos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės – studentų mainai, bendros studijų veiklos, tarptautiniai projektai ir moksliniai tyrimai kartu su Europos aukštųjų mokyklų partneriais.
Narystė aljanse yra svarbi kolegijos tarptautiškumo ir studijų kokybės dalis, leidžianti studentams inžinerines kompetencijas ugdyti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniame kontekste.
Šių metų priėmimo rezultatai rodo, kad inžinerija Lietuvoje tampa vis patrauklesniu studijų pasirinkimu. Augantis stojančiųjų skaičius, didėjantis merginų susidomėjimas, aukšti absolventų vertinimai darbo rinkoje ir glaudus bendradarbiavimas su verslu bei pramone rodo besikeičiantį požiūrį į inžinieriaus profesiją ir augantį pasitikėjimą Lietuvos inžinerijos kolegija.
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