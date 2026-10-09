Lietuvos gamintojai stebina ir žavi pirkėjus

Tarpukarį siekiančios tekslitės įmonės „Liteksas“ stendas, kuriame parduodami vilnoniai, kašmyro ir pusvilnės pledai, užtiesalai, šalikai, per kelias valandas gerokai ištuštėjo. Klientai naudojasi proga, nes didžioji dalis produkcijos keliauja į užsienį.
„Parodose daugiausia ateina nuolatiniai mūsų klientai. Ieško sau, ieško dovanų artimiesiems“, – pasakojo bendrovės atstovė Justina Kuprienė.
Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“
Kaune maisto papildus ir augalinius preparatus kurianti ir gaminanti „Aconitum“ taip pat turi užsiauginusi platų nuolatinių klientų ratą. Pasak bendrovės eksporto rinkodaros projektų vadovės Guodos Varaškevičienės, pirkėjus vilioja ir palankesnės kainos. Todėl parodų metu, ypač rytais, sulaukiama žmonių, kurie įprastus maisto papildus perka didesniais kiekiais ir teiraujasi, ką dar galėtų išbandyti.
Parodos lankytojus G. Varaškevičienė su kolege kvietė paragauti dviejų maisto papildų iš „Evernox“ linijos. Vienas skirtas imunitetui palaikyti, jo sudėtyje yra ežiuolių, kitas – fizinėms jėgoms atkurti, energijai ir kvėpavimo takų funkcijai palaikyti.
„Kuo skiriasi nuo kitų?“, „Kaip greitai pajusiu pokyčius?“, „Ar man tiktų?“ – tokie klausimai skamba stabtelėjus ir prie „Colonwell“ stendo, kuriame prekiaujama produktais su maistinėmis skaidulomis, skirtais virškinimo sistemai.
„Acala“, kurios produkcija eksportuojama į daugiau nei 30 pasaulio šalių, pristatė nealkoholines putojančias arbatas. „Avizo“ siūlė fermentuotų gėrimų ir raugų, „Raw Powders“ – aktyvesniam gyvenimo būdui skirtų produktų.
Savo vietą rado ir Biržų krašto aludarystės tradicija – „Rinkuškiai“. „KIKA LT“ stende dėmesys krypo į augintinius – jų priežiūrą, mitybą ir kasdienius poreikius.
Tarp įmonių stendų įsikūrusi Kauno kolegija kalbėjo apie žinias, studijas, specialybes ir žmones, kurie po kelių metų ateis dirbti į gamyklas, laboratorijas, logistikos bendroves ar paslaugų įmones.
Šalia verslų, pristatančių savo produkciją, veikia ir „Artea“ banko stendas. Jame kalbama apie kitą gamybos pusę – finansavimą, investicijas, apyvartines lėšas ir plėtros planus.
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