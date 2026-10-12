Laukiate šildymo sezono? Štai kada jis prasidės Kaune

„Kaune šildymo sezonas pradedamas antradienį, spalio 13 d.“, – nurodė Kauno miesto savivaldybės atstovai.
Primename, kad šiemet pakeista tvarka. Iki šiol sprendimą dėl šildymo sezono pradžios priimdavo savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, didžiojoje dalyje miesto šildymo sezonas prasidėjo spalio 1 d. ir baigsis ne anksčiau kaip balandžio 30 d., nelaukiant savivaldybės sprendimo.
Tokių namų, kurie šilumos sulaukė mėnesio pradžioje, yra apie 80 proc., tad nuo antradienio šiluma pasieks ir likusius namus, kuriuose dar neatlikti šilumos punkto modernizavimo darbai.
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