Lampėdžio ežero krante – pavojus lankytojams: kaunietė vos per plauką nepatyrė sužalojimų

„Priėjusi prie vandens pastebėjau tris varžtus. Nusistebėjau ir nepatikėjau. Galvojau, kad gal čia šiukšlės ar dar kažkas, bet ne pritvirtinti varžtai. Deja, buvau teisi. Gerai, kad neįsibėgėjau, kad ėjau lėtai ir juos pastebėjau. Pėdos trauma būtų garantuota“, – įsitikinusi kaunietė.
"Netrukus pamačiau ir dar daugiau varžtų. Jie pritvirtinti prie betoninio pagrindo, užnešto smėliu. Dalį varžtų skalauja vanduo, dalis jų yra pakrantėje. Būkite atidūs", - atkreipė dėmesį moteris.
Šie varžtai buvo naudojami pritvirtinti turėklus/ranktūrius, vedusius į vandenį. Pasibaigus maudymosi sezonui, ranktūriai nuimti, varžtai palikti.
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