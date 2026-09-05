 Lampėdžio ežero krante – pavojus lankytojams: kaunietė vos per plauką nepatyrė sužalojimų

Lampėdžio ežero krante – pavojus lankytojams: kaunietė vos per plauką nepatyrė sužalojimų

2026-09-05 19:17 kauno.diena.lt inf.

Prie Lampėdžio ežero šeštadienį po darbo užsukusi kaunietė siunčia perspėjimą nebijantiems rudeniško oro ir rugsėjį besilankysiantiems šiame paplūdimyje.

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„Priėjusi prie vandens pastebėjau tris varžtus. Nusistebėjau ir nepatikėjau. Galvojau, kad gal čia šiukšlės ar dar kažkas, bet ne pritvirtinti varžtai. Deja, buvau teisi. Gerai, kad neįsibėgėjau, kad ėjau lėtai ir juos pastebėjau. Pėdos trauma būtų garantuota“, – įsitikinusi kaunietė.

"Netrukus pamačiau ir dar daugiau varžtų. Jie pritvirtinti prie betoninio pagrindo, užnešto smėliu. Dalį varžtų skalauja vanduo, dalis jų yra pakrantėje. Būkite atidūs", - atkreipė dėmesį moteris.

Šie varžtai buvo naudojami pritvirtinti turėklus/ranktūrius, vedusius į vandenį. Pasibaigus maudymosi sezonui, ranktūriai nuimti, varžtai palikti.

Šiame straipsnyje:
Lampėdžio ežeras
paplūdimys
pavojus
Kaunas

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