Laisvės alėjoje – dramatiška scena: pribloškė iš balkono skrieję drabužiai

Kaip paaiškėjo, tai buvo ne spontaniška emocijų išraiška, o surežisuotas performansas – tokiu netikėtu būdu paminėta Kauno „Akropolio“ rudens–žiemos kampanijos „Išsiskirk su vasaros rūbais“ pradžia. Balkone pasirodžiusi mergina mėtė drabužius, pažymėtus specialiomis etiketėmis su nuoroda į kampanijos žinutę – kvietimą peržiūrėti spintas, susiplanuoti savo drabužių derinius, o su nebereikalingais drabužiais atsisveikinti civilizuotai – suteikiant jiems antrą gyvenimą.
Kvietimas rinktis atsakingai
Kauno „Akropolio“ marketingo projektų vadovė Iveta Urbė teigia, kad rudens–žiemos kampanijai sąmoningai parinktas drąsesnis tonas – taip siekiama paskatinti diskusiją apie atsakingą vartojimą ir mūsų santykį su nebenaudojamais drabužiais.
„Ruduo – tai metas, kai atsinaujiname: ieškome naujų spalvų, derinių, ruošiamės šaltajam sezonui. Šis performansas – pirmasis kampanijos žingsnis, atkreipiantis dėmesį ir kviečiantis pažvelgti į atsinaujinimą atsakingiau. Mūsų tikslas – paskatinti išsiskirti su vasaros garderobu civilizuotai. Vienus drabužius pritaikyti rudens-žiemos deriniams, kitus – atsakingai perduoti į antras rankas, paaukoti ar palikti tekstilės konteineriuose. Tokių pasirinkimų šiandien – daugiau nei bet kada. Norime parodyti, kad mada ir tvarumas gali eiti kartu – galima mėgautis naujomis drabužių kolekcijomis, bet tuo pačiu išlaikyti pagarbą tiek aplinkai, tiek daiktams, kurių mums nebereikia“, – sakė I. Urbė.
Reklamos agentūros „TRUTH.“, kūrusios kampaniją, kūrybos vadovas Ugnius Mikšta priduria, kad šis performansas buvo ne tik vizualiai įsimintinas, bet ir idėjiškai svarbus.
„Norėjome sukurti veiksmą, kuris priverstų praeivį stabtelėti ir susimąstyti. Su drabužiais dažnai mus sieja emocinis ryšys – jie primena patirtas akimirkas, keliones ar net žmones. Tačiau ateina laikas, kai turime su jais atsisveikinti ir užleisti vietą naujiems sezono deriniams. Performansas Laisvės alėjoje simboliškai parodė šį atsisveikinimo momentą – kartais dramatišką, bet neišvengiamą. Kurdami tokį veiksmą norėjome paskatinti susimąstyti, ar patys priimame atsakingus sprendimus – nuo to, kaip naudojame ir prižiūrime drabužius, iki to, kaip su jais atsisveikiname“, – teigia U. Mikšta.
Dėmesys pasirinkimams, ne emocijai
Drąsos netrūksta ne tik kampanijos startui, bet ir vizualiniams sprendimams – sulaužyta spinta, dažasvydžio markeris modelių rankose, tekstilės konteineris. Tačiau tikroji kampanijos esmė nėra vien provokuojanti išraiška. Priešingai – ja siekiama pradėti dialogą apie vartojimą ir atsisveikinimą su daiktais. Performansas tapo simboliniu kvietimu – ieškoti alternatyvių būdų atsisveikinti su garderobu. Svarbus kiekvienas veiksmas ir detalė – net ir performanso metu naudoti drabužiai buvo surinkti, išvalyti ir perduoti pakartotiniam naudojimui, taip pratęsiant jų gyvavimą.
