Kur šiemet Kauno rajone bus išlietas naujas asfaltas ir didės pėsčiųjų saugumas?

18,8 mln. eurų – tiek Pakaunėje šiemet numatyta investuoti į susisiekimo infrastruktūrą. Didžioji šios rekordinės sumos dalis – apie 12 mln. eurų – yra Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Bent vienas kelias ar gatvė bus pagerinti kiekvienoje seniūnijoje, o iš viso Kauno rajone šiais metais planuojama sutvarkyti 30 objektų.
Kad Kauno rajonas yra viena aktyviausiai į kelių infrastruktūrą investuojančių savivaldybių, pastebi ir „Via Lietuva“ vadovai. Neseniai su komandos nariais Pakaunėje viešėjęs įmanonės generalinis direktorius Martynas Gedaminskas pabrėžė, kad bendradarbiavimas ir atsakomybių pasidalijimas leidžia geriau atliepti gyventojų lūkesčius.
Išsiskiria Užliedžių seniūnija
Pasak Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo Pauliaus Kero, darbų gausa šiemet išsiskiria Užliedžių seniūnija. Čia jau užbaigti Romainiškių gatvės remonto darbai, išasfaltuota Akacijų gatvė ir aikštelė prie išplėsto Giraitės modulinio darželio.
Tęsiama Ilgosios ir Griežlės gatvių rekonstrukcija. Tai didžiausi tęstiniai projektai Kauno rajone. Griežlės gatvė (1,4 km) padalyta į tris lygius etapus. Šiuo metu dviejuose iš trijų etapuose įrengtas pirmasis asfaltbetonio sluoksnis ir klojama šaligatvių danga, trečiajame etape šiuo metu vyksta kelio pagrindų įrengimo darbai.
Ilgojoje gatvėje visiškai įrengta 430 m atkarpa, likusius darbus planuojama užbaigti dar šiais metais.
Artimiausiu metu šioje seniūnijoje planuojama pradėti Topolių gatvės atnaujinimą. Tikimasi, kad dar šiemet startuos naujo kelio tarp Plento gatvės ir kelio A1 greta Kanalo gatvės įrengimo darbai. Šiam objektui lėšų – 0,6 mln. – skyrė ir Krašto apsaugos ministerija. Tai strategiškai svarbus projektas: Kanalo gatvė sujungs Giraitės Plento gatvę su automagistrale A1. Naujoji jungtis padės efektyviau valdyti didėjančius transporto srautus sparčiai augančioje seniūnijoje.
Rangos darbų sutartis pasirašyta ir susisiekimo infrastruktūrai Giraitėje gerinti. Prie būsimojo parko numatyta įrengti patogesnį privažiavimą, vietas automobiliams statyti. Nuo parko iki A. Šapokos gatvės ketinama nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką.
18,8 – tiek mln. eurų Pakaunėje šiemet numatyta investuoti į susisiekimo infrastruktūrą.
Sprendimai Domeikavoje
Be Griežlės ir Ilgosios gatvių Užliedžiuose, prie didžiausių tęstinių projektų šiais metais priskiriama ir Pienių gatvė Domeikavoje. Šioje gatvėje darbai baigiami atkarpoje tarp Rytmečio ir Vyturio gatvių. Šiuo metu klojamas viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis.
Prie baigiamos statyti pradinės mokyklos Domeikavoje, tarp Vyturio ir Rytmečio gatvių, jau nusidriekė nauja atkarpa su pėsčiųjų ir dviračių takais, apšvietimu ir papildomomis automobilių stovėjimo vietomis. Netrukus tarp gimnazijos ir pradinės mokyklos bus įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja, kuri užtikrins dar didesnį moksleivių saugumą.
Rudenį Kauno rajono savivaldybė numačiusi pradėti ir vienos pagrindinių Domeikavos transporto arterijų – Bažnyčios gatvės, neseniai perimtos iš įmonės „Via Lietuva“, – rekonstrukciją.
Vakarinėje Domeikavos dalyje planuojama atnaujinti itin prastos būklės Paribio ir Ežero gatvių dangą. Dėl šių gatvių remonto jau yra pasirašyta rangos darbų sutartis, vyksta techninio projekto tikslinimo darbai, kurie padės užtikrinti sklandesnę eigą prasidėjus rekonstrukcijai.
Verda darbai
Šiuo metu intensyvūs darbai verda Alyvų gatvėje Garliavoje: ant naujų pagrindų bus klojama asfalto danga, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių bei lietaus nuotekų tinklai, bus apšviestos pėsčiųjų perėjos. Ties Šimtmečio parku planuojama nutiesti taką su betoninių trinkelių danga.
Akademijoje rekonstruojama Jaunimo gatvės atkarpa, kuri ves į šį rudenį duris atversiantį modulinį vaikų darželį. Vilkijos apylinkių seniūnijos Jaučakių kaime asfaltuojamos dvi gatvės: Piliakalnio ir Sodų.
Karmėlavoje tiesiamas dviračių takas, sujungsiantis šią seniūniją su Kauno miestu, ir kelių jungtys. Šių metų vasarį Kauno rajono savivaldybė ir „Via Lietuva“ pasirašė sutartį dėl Davalgonių gatvės sujungimo su S. Žukausko gatvės žiedine sankryža. Teritorijų planavimo darbai jau baigti, o tolesnė projekto eiga priklausys nuo valstybės skiriamo finansavimo.
Fiksuotos pabaigtuvės
Vėlyvas pavasaris šiais metais šiek tiek suvėlino rangos darbų pradžią, todėl Kauno rajono savivaldybės vadovai dažnai pasidomi, ar jie atliekami pagal numatytą grafiką ir kokybiškai.
Džiaugiamasi, kad jau esama ir pabaigtuvių. Šiemet jau pabaigti darbai Parko gatvėje Ramučiuose ir Dobilų gatvėje Raudondvaryje. Dobilų gatvėje (0,87 km) įrengta asfalto danga, pėsčiųjų ir dviračių takas, lietaus nuotekų tinklai, įvažos, apšvietimas ir kita šiuolaikinei gatvei būtina infrastruktūra. Parko gatvėje įrengti lietaus nuoteku tinklai, šaligatviai, apšvietimas ir nauja gatvės danga.
Panevėžiuko kaime (Babtų sen.) jau išasfaltuota Žvejų gatvė, Šatijų kaime (Lapių sen.) – Rytmečio gatvė.
Dėmesys pėsčiųjų saugumui
Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas pėsčiųjų perėjoms valstybinės reikšmės keliuose: Kauno rajone numatyta įrengti 20 saugių, tinkamai apšviestų pėsčiųjų perėjų.
„Via Lietuva“ šiuo metu vykdo saugių perėjų įrengimo darbus septyniose pėsčiųjų perėjose Vandžiogalos plente, šešiose – J. Naujalio gatvėje Raudondvaryje ir aštuoniose – Vytauto gatvėje Garliavoje. Darbų užbaigtumo lygis jose skiriasi, bet visose perėjose planuojama darbus užbaigti dar šiais metais“, – sakė P. Keras.
Sodininkų gerovei
Kauno rajono savivaldybėje jau ne vienus metus veikia specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa.
Šiemet, išnagrinėjus sodininkų bendrijų prašymus, nuspręsta perimti ir sutvarkyti Domeikavos seniūnijoje Smiltynų I kaime esančią Lapėnės gatvę, dėl kurios prašymus pateikė dvi sodininkų bendrijos: „Lapėnė“ ir „Pušynas“, bei Vilkijos apylinkių seniūnijoje esančią Piliakalnio gatvę, dėl kurios kreipėsi bendrijos „Vilkija“ ir „Jaučakiai“.
Geros žinios
Sparčiais tempais gerinant susisiekimo infrastruktūrą Kauno rajone, braižomi ir naujų planų kontūrai. Savivaldybės vadovai turi gerų žinių Raudondvario gyventojams.
Bendradarbiaujant su „Via Lietuva“ jau parengtas Atgimimo gatvės kapitalinio remonto projektas, kuriame numatyta įrengti šaligatvius, pėsčiųjų perėjas ir kitas saugumą užtikrinančias priemones. Darbus planuojama pradėti šiemet. Šioje gatvėje veikia Raudondvario gimnazija ir futbolo stadionas, todėl eismo intensyvumas itin didelis ir labai reikėjo naujų sprendimų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)