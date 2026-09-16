„Kodėl jis nenusitrina?“ – kauniečio kelias nuo hiperrealistinio piešinio iki pirmos vietos JAV

Trintukas, kuris nieko nenutrynė
Grafinį dizainą Jaris studijavo Kaune. Du kartus per metus vykdavo darbų peržiūros, o vienoje iš užduočių reikėjo pateikti penkis hiperrealistinius piešinius – kuo panašesnius į nuotrauką.
Po peržiūros jis jau buvo išvykęs namo, kai sulaukė kvietimo sugrįžti.
„Grįžau ir pamačiau, kad vienas mano darbas atrodo kažkaip keistai. Dėstytojas laikė rankoje trintuką ir klausė, kodėl grafitas nenusitrina“, – pasakojo jis.
Atsakymas buvo paprastas: piešinys buvo padengtas grafito hermetiku, kad darbas nesusiteptų. Tai nuskambėjo netikėtai – kilo klausimas, ar tik nebus piešta ant spaudinio. Įrodinėti procesą teko pusvalandį; laimei, kiekvieną darbo etapą Jaris buvo nufotografavęs.
„Iš pradžių pykau, nes darbas buvo tiesiog sugadintas. Vėliau supratau, kad didesnio komplimento piešiniui ir nebūna“, – sakė meistras.
Būtent po to epizodo jis parodė savo hiperrealistinį piešinį mentoriui. Šis pasiūlė tą patį pabandyti ant odos.
Nuo „stick and poke“ iki mašinėlės
Su tatuiruotėmis Jaris pirmą kartą susidūrė būdamas 15-os. Draugas paklausė, ar jis žino, kaip tatuiruojamasi kalėjime – ir netrukus abu badėsi piešinius adata bei rašalu, be jokios įrangos.
Ilgą laiką tatuiruotojo profesijos jis net nesvarstė. Manydamas, kad menas nemaitina, tapo sertifikuotu asmeniniu treneriu ir tik po kelerių metų, atsiradus laisvų pinigų, nusipirko pirmąją tatuiravimo mašinėlę. Greitai atsimušė į sieną: namuose įgytų įgūdžių nebeužteko, todėl ėmė ieškoti studijos, kurioje galėtų atlikti pameistrystę. Tuo metu, sako jis, ir įsimylėjo šį amatą. Savarankiškai Kaune dirba nuo 2020-ųjų.
Kodėl mikrorealizmas laikomas vienu sunkiausių stilių
Mikrorealizmas – tai realistinis piešinys, sutalpintas į kelių centimetrų plotą. Skamba paprastai, tačiau būtent dydis viską ir apsunkina.
Oda nėra popierius: vienoje vietoje ji sugeria tik ribotą rašalo kiekį, o perdirbta pradeda pigmentą stumti lauk – tada darbas gijimo metu tiesiog išsilieja. Todėl smulkus piešinys planuojamas su atsarga: dalis detalių eskize sąmoningai supaprastinamos, kad tatuiruotė atrodytų gerai ne pirmą savaitę, o po dešimtmečio.
„Klientai dažnai prašo sumažinti eskizą iki penkių centimetrų. Kartais tenka pasakyti, kad tokio dydžio šis piešinys po penkerių metų atrodys kaip neaiški dėmė. Tada arba supaprastiname kompoziciją, arba didiname“, – sakė Jaris.
Antras dalykas – kontrastas. Mažame plote gylio įspūdį sukuria tik tikslus šviesių ir tamsių zonų balansas, o realistiniame portrete milimetro paklaida jau pakeičia veido išraišką. Mėgstamiausi meistro motyvai – smulkūs realistiški drugeliai ir gyvūnai.
Antrasis polius – neojaponiškas stilius
Greta smulkių darbų Jaris dirba ir visiškai priešinga kryptimi – neojaponišku stiliumi. Čia svarbiausia ne detalė, o kompozicija ir tai, kaip piešinys guli ant kūno linijų.
„Realizme turiu susitelkti į tikslumą, o japonišku stiliumi įkvėptuose darbuose galiu būti kur kas laisvesnis“, – aiškina jis. Tokie darbai dažniausiai būna didesni, todėl juose telpa ir daugiau technikų: šešėliavimo, linijų darbo, perėjimų. Prie to prisideda ir kultūrinis sluoksnis – daugelis japoniškų motyvų turi savo istoriją ar reikšmę.
Menas ir už odos ribų
Piešti Jaris pradėjo vaikystėje, dailės mokyklą lankė nuo aštuonerių. Braižas išliko: šalia tatuiruočių jis kuria darbus ant popieriaus ir drobės, yra dirbęs ir dizaino srityje – tarp jo darbų yra ir kūrinių Lietuvos krepšinio klubui.
Kalbėdamas apie vietinę sceną meistras neslepia, kad Lietuvoje tatuiruotė vis dar dažniau suvokiama kaip paslauga, o ne kaip meno forma. Tai, jo įsitikinimu, palaipsniui keičiasi – kartu su nauja karta klientų, kurie į meistrą ateina ne su atsispausdintu paveikslėliu, o su idėja.
„Meistras puikiai išmano savo darbą, dirba profesionaliai ir kruopščiai, o rezultatas pranoko visus lūkesčius“, – Google atsiliepime rašo klientė Kordelija G.
Kur pamatyti darbus
Meistro darbus galima apžiūrėti mikrorealizmo ir neojaponiško stiliaus darbų galerijoje, o piešinius ant drobės – atskirame svetainės skyriuje. Daugiau informacijos apie tatuiruočių meistrą Kaune Jarį Kapcevičių – jo svetainėje; klientai priimami Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 112, iš anksto susitarus.
Jaris Kapcevičius
www.jarisink.com
Instagram: @jaris_ink
Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 112, LT-45110 Kaunas.
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