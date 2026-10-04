Ko kauniečiai ieško dėvėtų drabužių parduotuvėse?

Domina konkretus stilius
Dėvėtų drabužių parduotuvėje šalia Laisvės alėjos viduryje darbo dienos sukinėjosi būrelis žmonių. Vieni jų po kiek laiko stojo prie kasos – pirko išsirinktas prekes, kiti išeidavo tuščiomis.
„Aš mėgstu 2000-ųjų stiliaus drabužius, kelnes žemu liemeniu, vintažinius drabužius. Ten, kur prekiaujama greitosios mados drabužiais, man nepavyksta jų rasti, o atėjusi į dėvėtų drabužių parduotuvę žinau, kad visada rasiu. Renkuosi apsipirkti dėvėtų drabužių parduotuvėse, nes čia daug pigiau, drabužiai daug kokybiškesni ir geresnės kokybės“, – užsiminė kaunietė Meida.
Renkuosi apsipirkti dėvėtų drabužių parduotuvėse, nes čia daug pigiau, drabužiai daug kokybiškesni ir geresnės kokybės.
Dovilė pasakojo čia perkanti įvairias prekes – nuo drabužių sau ir vaikams iki avalynės.
„Stengiuosi rasti išskirtinių daiktų. Man patinka apsipirkti tokiose parduotuvėse. Įdomu ieškoti prekių, niekada nežinai, ką pavyks rasti, be to, čia pigiau“, – vardijo Dovilė.
Ką randa, tą perka
Netikėtumo elementą kaip vieną iš priežasčių renkantis dėvėtų drabužių parduotuves išskyrė ir Petras. Jis teigė dažniausiai konkrečių prekių neieškantis – perka tai, ką tuo metu pavyksta rasti: sportinių drabužių, kelnių, striukių, kepurių, avalynės.
„Praktiškai visko, ko man reikia, randu šiose parduotuvėse. Apsiperku, nes čia didesnis skirtingų drabužių ir prekių ženklų pasirinkimas vienoje vietoje“, – dalijosi Petras.
Studentė Dovilė pasakojo: „Ieškau žinomų prekių ženklų, nes jų kokybė geresnė. Renkuosi pirkti dėvėtus drabužius dėl tvarumo ir geresnės kokybės.“
Mados dizainu besidominti Berta dėvėtų drabužių parduotuvėse sakė ieškanti unikalių drabužių: „Čia perku labai daug įvairių prekių. Pavyksta rasti visko, ko reikia.“
Ieško ir karnavalui
Kad pirkėjų poreikiai skiriasi, pastebi ir parduotuvių darbuotojai.
„Klientų įvairovė – didžiulė. Vieni mėgsta brangesnius daiktus – ieško žinomų prekių ženklų ir kaina jiems – ne pagrindinis kriterijus. Kiti ieško unikalių, vienetinių, vintažinių drabužių. Dar kiti – kuo pigesnių prekių. Didelę įtaką perkamų prekių kategorijoms daro ir metų laikas“, – komentavo vienos Kauno centre įsikūrusios dėvėtų drabužių parduotuvės vedėja Svajonė.
Populiarios išlieka sporto prekės. Šiuo metu, anot Svajonės, pirkėjų dėmesio sulaukia ir karnavaliniai drabužiai.
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