„Ko gero, visus varys į nuotolį“: tėvus išgąsdino mokslo metų pradžia

Kaip „Delfi“ informavo skaitytojai, neaiškumų kilo dėl dviejų Kauno rajono mokyklų – Domeikavos gimnazijos pradinės mokyklos ir Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos.
„Domeikavoje atidaryta mokykla pradinukams (kaip ir gimnazijos priedas), bet darbai nėra baigti. Taip pat čia nėra valgyklos ir vaikai turės valgyti sporto salėje?“ – stebėjosi jie.
Nerimą tėvams kelia ir nebaigtos statybos Ugnės Karvelis gimnazijoje.
„Ten mokosi apie pusantro tūkstančio mokinių. Mokykla realiai virtusi statybų aikštele. Ko gero, visus varys į nuotolį“, – nerimavo čia besimokančių mokinių tėvai.
„Delfi“ paprašė mokyklų ir savivaldybės atstovų pakomentuoti situaciją bei paaiškinti, ar gyventojų nuogąstavimai yra pagrįsti.
Domeikavoje – universali salė
Kauno r. Domeikavos gimnazijos atstovai komentavo, kad mokinių tėvai turi omenyje naujai pastatytą Domeikavos gimnazijos pradinę mokyklą.
„Visos klasės, gimnazijos erdvės įrengtos: mokosi 18 klasių, 404 mokiniai. Mokykloje suprojektuota universali salė – valgykla ir erdvė sporto užsiėmimams, susirinkimams, koncertams. Mokinių maitinimo metu jokia kita veikla salėje nevykdoma.
Mokykla atidaryta rugsėjo 1 d., todėl likę smulkūs darbai, neturintys įtakos ugdymo procesui. Lauke vyksta baigiamieji fasado tvarkymo darbai, kuriuos rangovai turi užbaigti artimiausiu metu“, – teigė jie.
Ugdymo procesas bus organizuojamas tik kontaktiniu būdu.
Nuotolinio mokymo neplanuoja
Kauno r. Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos atstovai informavo, kad mokykloje vykdomi pastato rekonstrukcijos darbai, tačiau mokinių leisti į nuotolinį mokymą niekas neplanuoja.
„Šiuo metu darbai atliekami vienoje mokyklos pastato dalyje. Ugdymas organizuojamas kasdieniu būdu ir joks nuotolinis mokymas neplanuojamas. Pamokos vyksta pagal įprastą tvarkaraštį.
Rekonstrukcijos darbai vyks iki 2027 m. liepos mėn. Ugdymo procesas bus organizuojamas tik kontaktiniu būdu, keičiant pamokų tvarkaraštį, atsižvelgiant į darbus“, – nurodė gimnazijos direktorė Daiva Misonienė.
Savivaldybei situacija žinoma
Kauno r. savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aistė Sinkevičienė komentavo, kad savivaldybei situacija abiejose ugdymo įstaigose yra žinoma.
„Dėl Domeikavos gimnazijos pradinės mokyklos. Naujai pastatytos pradinės mokyklos rangos sutartis galioja iki rugsėjo 25 d., todėl šiuo metu dar atliekami baigiamieji darbai – šalinami pastebėti defektai, vykdomi likę lauko ir aplinkos tvarkymo darbai. Jie neturi įtakos ugdymo procesui, todėl tėvams dėl to nerimauti nereikėtų.
Patalpos jau perduotos naudoti, visos klasės yra visiškai įrengtos ir aprūpintos ugdymui reikalingomis priemonėmis, įrengtos ir bendrosios erdvės. Tai visiškai nauja mokykla, todėl pirmosios mokslo metų savaitės kartu yra ir įsikūrimo bei apsipratimo naujose erdvėse laikotarpis.
Mokykloje suprojektuota universali salė, pritaikyta mokinių maitinimui, sporto užsiėmimams ir renginiams. Maitinimo metu fizinio ugdymo pamokos ar kita veikla joje nevyksta.
Dėl VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos Akademijoje. Gimnazijoje vyksta iš anksto suplanuota pastato rekonstrukcija, kurios darbai tęsis iki 2027 m. vasaros. Šiuo metu jie atliekami vienoje pastato dalyje, statybų teritorija yra aptverta.
Ugdymas vyksta kontaktiniu būdu. Atsižvelgiant į vykdomus darbus, prireikus gali būti koreguojamas pamokų tvarkaraštis, tačiau pereiti prie nuotolinio mokymo nėra planuojama. Mokyklos administracija ugdymo procesą koordinuoja su rangovu, užtikrinant mokinių ir darbuotojų saugumą“, – komentavo ji.
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