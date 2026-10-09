Kilmingųjų susitikimas pilies menėse: estetiką diktuos katės

Šis savaitgalis dvare taps gyva, pulsuojančia elegancijos demonstracija. Menėse susitiks daugiau kaip 150 kilmingų keturkojų aristokratų: nuo mistinių beuodegių iki puošnių ilgaplaukių, nuo safyro mėlynumo akių iki kailio raštų, primenančių laukinę gamtą.
Reta diplomatija: nuo Tekančios Saulės šalies iki Skandinavijos miškų
Didžiausia parodos intriga – iš Švedijos atvykstanti japonų bobteilų veislės atstovė. Tai gyvas, tūkstantmetę istoriją skaičiuojantis Japonijos kultūros paminklas, meno kūrinys su skirtingų spalvų akimis ir tradiciniu, sėkmę nešančiu trispalviu kailiu. Europoje ši veislė išlieka nepasiekiama retenybe, tad jos pasirodymas Raudondvaryje – išskirtinis įvykis tikriems estetikos gurmanams.
Šeštadienio popietę dvaro erdves užpildys rafinuotas ekscentriškumas. Lankytojų akis džiugins Somalio katės, dėl savo neįtikėtino kailio purumo pelniusios „kačių su lapės uodega“ epitetą. Greta jų elegancijos pamokas diktuos Devonšyro ir Kornvalio reksai – grakštaus silueto, didžiulių elfo ausų būtybės, gebančios su savo šeimininkais bendrauti subtiliais, skirtingų tembrų balsais. Net ir visų pamėgtos britų trumpaplaukės parodys, kad jos toli gražu nėra vien tradiciškai mėlynos – dvare jos sužibės lelijiniais, sidabriniais ir net karališkais auksiniais tonais.
Sekmadienį estetikos kartelė pakils dar aukščiau. Čia karaliaus ragdolai – jautrios, lėtai bręstančios sielos, kurios pavergia savo giliai mėlynomis, safyrus primenančiomis akimis ir šilkine kailio tekstūra. Jų ramios, pasitikinčios laikysenos fone konkuruos Skandinavijos dvasia dvelkiančios Norvegijos miškinės katės bei didingieji Meino meškėnai.
Tarptautinis arbitražas ir raudonasis kodas
Tokio lygio susitikimas reikalauja nepriekaištingo ir objektyvaus vertinimo. Į Raudondvarį atvyksta autoritetų komanda – tarptautinės kategorijos FIFe teisėjai iš Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos, Ukrainos bei Švedijos. Jie vertins ne tik bendrą gyvūnų harmoniją, bet ir tokias smulkias, tačiau esmines detales kaip akių gylis, spalvų kontrastas ar kailio šilkiškumas.
Šis renginys – tai ne tiesiog paroda. Tai kvietimas savaitgaliui sulėtinti tempą, pasinerti į dvaro istoriją ir pasisemti tos ramios, pasitikinčios energijos, kurią skleidžia katės. Prisimenant dvaro tradicijas ir renginio pavadinimą, parodos organizatoriai svečiams diktuoja rafinuotą taisyklę – aprangos kodas: raudona.
Ateikite prisiliesti prie gyvosios estetikos. Juk dvare ar jūsų namuose – kiekviena katė atsineša savo asmeninį, aristokratišką laimės receptą.
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