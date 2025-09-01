Kelionės į mokyklą pradžiamokslis: patarimai jauniesiems keleiviams

Pasiruošus iš anksto – mažiau streso
„Pradinukams, dar tik pradedantiems keliauti vieniems, naudinga kelis kartus maršrutą įveikti kartu su tėvais, – patarė bendrovės Keleivių aptarnavimo centro vadovė Irma Stankevičienė. – Taip vaikas pasijaus drąsiau ir žinos, kaip reikia autobuse ar troleibuse.“
Tam, kad keliavimas viešuoju transportu būtų lengvas ir keltų mažiau nerimo, svarbu susidėlioti optimalų kelionės maršrutą, iš anksto išsiaiškinti, kaip reikės mokėti už keliones, kokios moksleiviams ir studentams taikomos lengvatos. Visą informaciją paprasta rasti interneto svetainėje www.kvt.lt.
Nuo rugsėjo 1 dienos atnaujinami viešojo transporto tvarkaraščiai – autobusai ir troleibusai kursuos dažniau, o dėl kelių remontų kai kur gali būti pakeistos trasos. Geriausias pagalbininkas planuojant kelionę – www.stops.lt/kaunas.
Kaip sutaupyti kelionėms?
Reikia žinoti, kad Kauno miesto mokyklų moksleiviams ir studentams taikomos 80 proc. nuolaidos visiems bilietams.
Keliauti pigiau leidžia mokymosi įstaigose nemokamai išduodami elektroniniai moksleivio pažymėjimai. Juos papildyti galima kioskuose, prekybos centrų „Rimi“ ar „Maxima“ kasose bei „Kauno autobusų“ Keleivių aptarnavimo centre (Laisvės al. 114). Galima rinktis ir terminuotuosius bilietus 92, 365 ar 1095 dienoms.
Paprasta bilietą žymėti programėle „Žiogas“ ar e. bilietų kortele „Žiogas“. Bakst kortelę prie komposterio – ir bilietas tavo kišenėje! Tiesa, reikia nepamiršti kortelę išsiimti iš kuprinės ar piniginės ir glausti ją tik vieną. Vienkartinis bilietas perkant iš vairuotojo besimokantiems kainuoja 0,20 Eur, o štai pildant pinigais pažymėjimą ar programėlės sąskaitą – tik 0,14 Eur. Vadinasi, per mėnesį kelionės gali atsieiti vos 5,60 Eur! Sutaupyta ledams!
Lengvatos daugiavaikių šeimų vaikams
Deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune vaikams (7–18 m.) suteikiamos ypatingos sąlygos: 3 metų bilietas kainuoja vos 3 Eur. Jis galioja visoms kelionėms autobusais ir troleibusais, aktyvuojant nuo pardavimo momento.
Šiems vaikams gaminamos specialios nustatyto dizaino vardinės Kauno kortelės, kurias galima užsisakyti (pateikti prašymą) ir papildyti Keleivių aptarnavimo centre.
Patogūs atsiskaitymo būdai
Mokėti už kelionę Kauno viešuoju transportu tikrai nesudėtinga – tereikia priglausti pinigais papildytą „Žiogo“ kortelę ar pažymėjimą prie komposterio. Žalia spalva ekrane reiškia, kad mokėjimas pavyko. Persėdus į kitą transporto priemonę per 30 minučių, kortelę būtina priglausti dar kartą, taip pat reikia pažymėti bilietą ir programėle – už kelionę antrąkart pinigų nenuskaičiuos. Tuo tarpu popierinis bilietas iš vairuotojo persėdimo galimybės nesuteiks.
Nuo rugpjūčio įsigyti kelionės bilietą jau galima ir bekontakte banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu su NFC. Tai dar labiau palengvina keliavimą viešuoju – užtenka vieno priglaudimo. Tokiu būdu įgytas bilietas brangesnis – kainuoja 1 Eur, o nuolaidos bei persėdimo galimybė netaikomos.
Glaudžiant banko kortelę, kaip ir „Žiogo“, būtina išimta iš piniginės, rankinės ar kt. ir tik vieną glausti prie komposterio.
Ką reikia žinoti apie kontrolę
8–18 metų keleiviai, važiuojantys su lengvata, dokumentų rodyti neprivalo. Tačiau jei kyla abejonių dėl amžiaus, kontrolieriai gali paprašyti mokinio pažymėjimo ar asmens dokumento.
Rugsėjo mėnesį dar ne visi turi naujus galiojančius pažymėjimus, tačiau dėl to jaudintis nereikia: moksleiviai ir studentai visą mėnesį galės naudotis jiems suteikiamomis lengvatomis, jei su savimi turės pažymą iš ugdymo įstaigos, patvirtinančią apie moksleivio ar studento statusą, ar senąjį moksleivio pažymėjimą, galiojantį iki rugpjūčio 31 d.
Įsigijus bilietą banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu, kontrolei reikės pateikti tą, kuriuo buvo mokėta. Keleiviai patys atsako, kad išmanusis įrenginys kontrolės metu veiktų.
Nesidžiauk radęs, neverk pametęs
Ne paslaptis, kad rugsėjo mėnesį jaunieji keliautojai dar būna išsiblaškę, tad „Kauno autobusų“ vairuotojai „renka“ transporte paliktus, pamirštus, pamestus daiktus.
Paprastai tai būna moksleivių ir studentų pažymėjimai, viešojo transporto kortelės, krepšiai su sportine apranga, nešiojami kompiuteriai, telefonai, belaidės ausinės.
Jei daiktas paliekamas autobuse ar troleibuse, vairuotojas jį perduoda dispečerinei, kur radiniai saugomi apie 2 mėnesius. Moksleivių pažymėjimus stengiamasi grąžinti mokykloms.
„Paskambinę nemokamu „Kauno autobusų“ telefono numeriu 0 800 20 000, ne tik gausite informaciją apie radinius, bet atsiliepusios darbuotojos suteiks bet kokią su kelionėmis viešuoju transportu jus dominančią informaciją ir konsultaciją,“ – priminė Keleivių aptarnavimo centro vadovė I. Stankevičienė.
Tad „Kauno autobusai“ visiems keliautojams linki paprastų, saugių ir malonių kelionių!
