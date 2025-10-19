Kelias ieškantiems prasmės

Leidinys, kurį sudarė Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė, spalio 8 d. atsirado ir ant Kauno rajono mero Valerijaus Makūno darbo stalo. Knygą pristatė Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos narė Birutė Nenortaitė ir Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Regina Lukoševičienė, taip pat aktyviai dalyvaujanti piligrimystės veikloje.
Daugiau kaip 600 puslapių iliustruotame leidinyje galima rasti ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje žinomų žmonių minčių apie Šv. Jokūbo kelio prasmę. Tarp jų – buvęs Europos Tarybos generalinis sekretorius, Europos Parlamento ir Europos Komisijos narys Marcelino Oreja Aquirre, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, prof. dr. Raimonda Ragauskaitė, iš Nyderlandų kilusi rašytoja Anya Newierra ir daugelis kitų.
Šv. Jokūbo kelias yra viena seniausių ir garsiausių piligriminių krypčių Europoje. Jo kilmė siekia XI a., kai Santjago de Komposteloje, Ispanijoje, buvo atrastas apaštalo Jokūbo kapas. Viduramžiais šimtai tūkstančių tikinčiųjų keliaudavo šiuo keliu, ieškodami dvasinio atsinaujinimo, siekdami stiprinti tikėjimą ir gauti nuodėmių atleidimą.
1987 m. Europos Tarybai paskelbus Santjago de Kompostelos deklaraciją, Šv. Jokūbo kelias ir jo atšakos tapo pirmuoju Europos kultūros keliu, o prie deklaracijos pridėtame žemėlapyje buvo pažymėta ir Lietuva.
B. Nenortaitė sakė, kad piligrimystės kelionės po Lietuvos šventas vietas – Kryžių kalną, Šiluvą, Aušros vartus ir kitas – tapo neatsiejama tikinčiųjų gyvenimo dalimi.
Kauno rajone Šv. Jokūbo kelias driekiasi nuo Panevėžiuko per Raudondvarį, Pažaislį, Rokus iki Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios.
Šv. Jokūbo kelio ženklu – geltonomis kriauklėmis ir rodyklėmis mėlyname fone – pažymėtas Camino Lituano kelias – gyvas socialinis, kultūrinis reiškinys, prie kurio plėtojimo aktyviai prisideda vietos bendruomenės, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Kauno rajono savivaldybės muziejus. V. Makūnas pastebėjo, kad piligrimystė yra prasminga patirtis, leidžianti užmegzti ryšius su bendraminčiais, geriau pažinti save, pasigrožėti religiniu ir kultūros paveldu.
