Kauno viešasis transportas: per metus – 29 kelionės iki Mėnulio ir atgal bei dukart apjuosta Žemė

Toks metų skaičius įmonei reiškia labai daug ir patvirtina, kad įveikusi kardinalius pokyčius, sukaupusi neįkainojamą patirtį ir prisitaikiusi prie naujų poreikių, įgijusi keleivių bei partnerių pasitikėjimą, bendrovė išliko stabili, patikima, gebanti atsinaujinti, atitikti šiuolaikinius ekologinius ir technologinius standartus bei išpildyti keleivių lūkesčius.

Tęstiniai darbai – miesto ir keleivių gerovei

„2024-ieji metai bendrovei nebuvo kažkuo išskirtiniai, – sakė „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis. – Tęsėme suplanuotus darbus, toliau investavome į transporto parko atnaujinimą, sudarydami keleiviams geresnes keliavimo sąlygas ir patogesnę darbo aplinką vairuotojams, tobulinome viešojo transporto maršrutų sistemą, kad ji dar labiau atitiktų keleivių keliavimo mieste įpročius, skyrėme dėmesį organizacijos kultūrai ir vertybių puoselėjimui, užtikrinome stabilų atlyginimų kėlimą, visas socialines garantijas ir motyvavimo sistemą darbuotojams.“

Kauno gatvėmis važiuoja 64 nauji dujiniai autobusai „MAN Lions‘s City“. Partnerio nuotr.

Kaune jau tapo įprasta, kad miestiečiai važiuoja naujais autobusais ir troleibusais. Transporto parką 2024-aisiais papildė dar 23 hibridiniai suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai „MAN Lions‘s City“. Tikimasi, kad vykdant projektą pagal Klimato kaitos programą su APVA, visi įsigyti 64 nauji autobusai, kurių bendra vertė 21,5 mln. eurų (41 autobusas atvyko 2023 m.), sutaupys apie 694,2 tonų CO₂ lyginant su senaisiais, o degalų sąnaudos sumažės 15–18 proc. Gavus naujus autobusus, buvo utilizuotas analogiškas skaičius pačių seniausių ir taršiausių transporto priemonių.

Bendrovė toliau džiaugiasi pasiteisinusiomis ir vis didesnį keleivių pasitenkinimą keliančiomis naujovėmis – viešojo transporto bilietų įsigijimo ir žymėjimo sistema „Žiogas“, kuri gerokai supaprastino keliones mieste.

Su „Žiogu“ atliktas rekordinis daugiau nei 140 mln. skaičius kelionių. Partnerio nuotr.

„Mobilioji programėlė „Žiogas“ jau tapo populiariu keliaujančių viešuoju transportu pasirinkimu, – sakė rinkodaros direktorius Mindaugas Tarasevičius. – Ja naudojasi trečdalis keleivių ir šis skaičius triskart viršija skaičius, planuotus tik įdiegus programėlę.“

Bendrovės „Kauno autobusai“ rinkodaros direktorius Mindaugas Tarasevičius sako, kad programėlė ŽIOGAS vis populiarėja, ja naudojasi trečdalis keleivių. Partnerio nuotr.

Pasak direktoriaus, su „Žiogu“ atliktas rekordinis (daugiau nei 140 mln.) skaičius kelionių, o sistemos „Žiogas“ privalumais naudojasi 92 proc. viešojo transporto keleivių Kaune. Žinoma, prie to nemažai prisideda vis labiau tarp gyventojų ir miesto svečių populiarėjančios Keleivių aptarnavimo centro teikiamos paslaugos: centras įsikūręs strategiškai patogioje vietoje Laisvės alėjoje, čia keleiviai gali sužinoti jiems svarbią informaciją, gauti atsakymus į iškilusius klausimus, įsigyti ir papildyti elektroninius ir terminuotuosius bilietus ir kt. Noriai naudojamasi savitarnos paslauga https://savitarna.kaunoziogas.lt/, kur „Žiogo“ bilietą pinigais galima papildyti bet kuriuo paros metu.

Viešojo transporto sistemos „Žiogas“ privalumais naudojasi 92 proc. keleivių Kaune. Partnerio nuotr.

Keleiviai jau įprato naudotis sustojimų pagal pareikalavimą sistema – STOP mygtukais ir akivaizdžiai pajuto jų naudą: vakarais, kai keleivių srautai itin maži, išvengiama „tuščių“ stabtelėjimų, dėl ko sutrumpėja kelionė, vasarą neišleidžiama vėsuma, o žiemą – šiluma. Skaičiuojama ir nemaža energijos bei degalų ekonomija bei mažesnis transporto priemonių nusidėvėjimas.

Geri darbai rytoj užmiršti nebus

„Kauno autobusai“ net neraginami prisidėjo prie pagalbos karo lauke atsidūrusiai Ukrainai. Okupantų siaubiamam Charkivui Kaunas pernai perdavė 20 autobusų: devynis „Solaris Urbino 12“ ir vienuolika „Volvo B9L 7700“ techniškai tvarkingų autobusų pilnais dyzelinių degalų bakais. Vieną iš Kauno dovanotų autobusų ukrainiečiai pertvarkė į specialią greitojo reagavimo transporto priemonę, kuri vyksta į raketų apšaudymų zonas, suteikia pirmąją pagalbą sužeistiesiems, evakuoja gyventojus į saugią vietą. Kiti kursuoja reguliariais miesto maršrutais ar pristato vaikus į ugdymo įstaigas.

Bendrovė įdarbino 29 ukrainiečius: 2 ukrainiečiai dirba remonto tarnyboje, 27 dirba vairuotojais, tarp jų – ir 8 moterys.

Ukrainiečiams, pasitraukusiems iš šalies dėl karinių veiksmų, Kauno miesto tarybos sprendimu taikoma 99 proc. lengvata 365 dienų elektroniniam terminuotajam bilietui važiuoti miesto viešuoju transportu. Bendrovė jiems nemokamai išduoda e. bilieto korteles.

Planuose – žaliosios inovacijos ir patogesnis atsiskaitymas

„Kauniečių sukurtas elektroninis bilietas „Žiogas“ jau įvertintas – žengsime kitą žingsnį. Artimiausiuose dar geresnių paslaugų keleiviams plėtros planuose – ilgai lauktos naujovės realizavimas – bekontaktis atsiskaitymas transporte banko kortelėmis, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis. – Ją planuojame įgyvendinti jau šiais metais ir tai būtų puiki alternatyva popierinių bilietų pirkimui iš vairuotojo bei dar vienas didelis žingsnis Kauno viešojo transporto skaitmenizacijos ir didesnio patogumo keleiviams link. Toks atsiskaitymo būdas būtų palankus ir turistams, ir miesto svečiams, ir gyventojams. Tiesiog įlipi, prilieti kortelę ir važiuoji.“

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio teigimu, bekontaktis atsiskaitymas viešajame transporte būtų dar vienas svarbus žingsnis keleivių patogumo link. Partnerio nuotr.

Pasak bendrovės generalinio direktoriaus M. Grigelio, laukia intensyvūs planavimo darbai įgyvendinant Alternatyvių degalų įstatymą. „Mažinant aplinkos taršą, iki 2029 metų privalome užtikrinti, kad visos transporto priemonės būtų varomos alternatyviais degalais – elektra, biodujomis ar vandeniliu, – sakė vadovas. – Svarstome ir skaičiuojame galimybes įsigyti 30 mažos talpos elektrinių autobusų, 10 standartinių elektrinių autobusų ir, žinoma, „atjauninti“ troleibusų parką. Tam prireiks didelių investicijų, o valstybės ar Europos Sąjungos paramos šiai dienai nėra.“

Bendrovės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis už tai, kad vis dar esame, sako ačiū darbuotojams, partneriams ir, žinoma, keleiviams. Partnerio nuotr.

Skaitmenizacijos naujovės skirtos ne tik keleiviams. Pradedantys dirbti vairuotojai dažnai nerimauja, kad gali išklysti iš kelio važiuodami nauju maršrutu, tad didelis palengvinimas – specialiai jiems sukurta maršruto mieste programėlė-vedlys (GPS navigacija).

Sausa viešojo transporto statistika įdomiau

Šiuo metu Kauno miesto viešojo transporto parką sudaro 279 autobusai ir 139 troleibusai, 55-ių autobusų maršrutų ilgis yra beveik 1728 km, o 14-os troleibusų maršrutų tinklo ilgis yra 334 km, iš viso – 2062 kilometrai. Tačiau tai – tik sausi statistiniai skaičiai. Kad būtų lengviau įsivaizduoti maršrutų tinklo apimtį, palyginkime tuos 2062 kilometrus su kitomis kelionėmis: visas Kauno viešojo transporto maršrutų ilgis prilygsta kelionei iš Kauno į Graikijos sostinę Atėnus arba net viršija kelionės aplink visą mūsų šalį kilometrus. Štai kokia gigantiška Kauno viešojo transporto sistema!

Naujuose autobusuose patogesnės darbo sąlygos vairuotojams. Partnerio nuotr.

Per 2024 metus Kauno viešasis transportas nuvažiavo 22,3 mln. kilometrų ir pervežė 45,9 mln. keleivių. Dar kartą pasitelkime įdomiąją statistiką, kad geriau įsivaizduotume: tai reiškia, kad Kauno autobusai per metus aplink Žemę apvažiuotų beveik 558 kartus arba per metus „nuskristų“ iki Mėnulio ir atgal net 29 kartus! O jeigu taip toli neskristume, tai tie milijonai kilometrų metinės ridos prilygtų 33 788 kelionėms traukiniu Vilnius–Klaipėda pirmyn ir atgal.

Ir dar vienas smagus pastebėjimas: jeigu visi keleiviai, kurie per metus Kaune važiavo viešuoju transportu, susikibtų rankomis, susidarytų grandinė, kuri du kartus apjuostų Žemę!

Daugiau keleivių – švaresnis oras

Na, o dabar apie tai, kuo mes kasdien mieste kvėpuojame.

Miesto autobusai, pervežantys milijonus keleivių, vidutiniškai per metus išmeta apie 17,9 tūkst. tonų CO₂. Jeigu visi 45,9 mln. viešojo transporto keleivių persėstų į lengvuosius automobilius, kuriais skaičiuojama važiuoja 1,5 žmogaus, CO₂ kiekis mieste padidėtų 31,8 tūkst. tonų.

Ir vėl milžiniški skaičiai, kurie mums nepasako esmės? Taigi, paprasčiau – norint sugerti tokį papildomą CO₂ kiekį, reikėtų papildomai pasodinti apie 1 768 000 medžių. Įspūdinga?

Drąsiai galima sakyti, kad keliaudamas viešuoju transportu kiekvienas žmogus prisidėtų prie švaresnio oro Kaune ir tvaresnio miesto kūrimo!

Sėkmės paslaptis – profesionalūs darbuotojai ir geranoriški keleiviai

91 metų sukaktis – tai ne tik ilgaamžiškumo, bet ir sėkmingos veiklos įrodymas. Faktai įrodo, kad „Kauno autobusai“ neatsilieka nuo pažangos – investuoja į ekologišką transportą, modernią infrastruktūrą, keleivių ir darbuotojų patogumą. Akivaizdu, kad įmonė ne tik gyvuoja, bet ir siekia užtikrinti geresnę ateitį.

Naujais autobusais ir komfortiškomis darbo kabinomis džiaugiasi vairuotojai. Partnerio nuotr.

„Drąsiai imamės sprendimų, kad toliau pažangiai judėtume pirmyn ir Kaunas išliktų ne tik pavyzdžiu kitiems miestams, bet ir dalintųsi gerosiomis patirtimis“, – sakė „Kauno autobusai“ generalinis direktorius M. Grigelis. – Tačiau norams ir troškimams nebūtų lemta išsipildyti, jeigu jų nepalaikytų daugiau nei 1 100 bendrovės savo srities profesionalų, patikimi partneriai, milijonai keleivių, kurių dėka šiandien esame sėkmingi. Tad už tai, kad vis dar esame, pirmiausia ačiū jiems.“