10 metų gimtadienio šventė: „Pilies sodas“, „Kauno vasaros terasa“ ir klubas „Taboo“ kviečia švęsti

Gimtadienio atidarymas – jau šį ketvirtadienį, kurį vainikuos „Stardust Trio“ džiazo gyvas koncertas prie pat Kauno pilies, „Kauno vasaros terasoje“.

Trumpai apie „Pilies sodą“ ir „Taboo“ istoriją

Kompleksas, kurį sudaro istorinis baroko stiliaus pastatas ir šiuolaikiška terasa, buvo atgaivintas 2013 m. Jo koncepciją sukūrė verslininkai, o architektūrinį projektą – Rytis Vieštautas.

Pastatas – neeilinis: čia kadaise gyveno vienas žymiausių Lietuvos menininkų ir dailininkų Jonas Mackevičius (g. 1872 m.). Istoriniais laikais ši vieta buvo tikras bohemos traukos centras – čia vykdavo tapybos pamokos, koncertai, susibūrimai.

Sovietmečiu, kaip ir Kauno pilis, ši erdvė buvo apleista ir primiršta – tarsi užrakinta stalčiuje. Tačiau 2013 metais, įsigijus pastatą ir sklypą, prasidėjo jo atgimimo etapas.

Projektas apėmė tris etapus: istorinės architektūros rekonstrukciją, vasaros terasos įrengimą bei naujo pastato statybas, kuris 2015 m. pateko tarp trijų geriausių architektūrinių projektų Lietuvoje.

Partnerių nuotr.

Šiandien „Pilies sodas“ ir „Kauno vasaros terasa“ – tai ne tik svarbi miesto kultūrinė erdvė, bet ir gyvas pavyzdys, kaip istorinės vietos gali atgimti šiuolaikiškai, išsaugant dvasią, bet atveriant duris naujoms kartoms.

10-asis gimtadienis: trijų dienų renginiai po atviru dangumi

„Pilies sodas“ ir „Kauno vasaros terasa“ kviečia į jubiliejinį savaitgalį, kurio metu visų laukia nemokami renginiai, muzika, emocijos ir ypatinga atmosfera Senamiestyje, prie pat Kauno pilies.

Ketvirtadienis, 20 val., – džiazo vakaras su „Stardust Trio“

Gimtadienio savaitgalio atidarymą vainikuos „Stardust Trio“ pasirodymas – tai džiazo kolektyvas, kurio sudėtyje mušamieji, pianinas ir vokalas. Susikūrę 2023 metais, jie jungia klasikinę džiazo estetiką su šiuolaikiniu skambesiu ir dovanoja klausytojams jaukią bei išskirtinę muzikinę patirtį.

Partnerių nuotr.

Penktadienis, 20 val., – vinilo ir saksofono vakaras

Vinilų magija susijungs su gyvo saksofono garsu – DJ Erichas leis autentiškus analoginius ritmus iš savo plokštelių kolekcijos, o Serge On Sax papildys juos improvizacijomis. Tai vakaras, kur muzikos skambesys kvies į tikrą emocijų kelionę – be filtrų, be fonogramos, tik gyvas garsas.

Partnerių nuotr.

Šeštadienis, 19 val., – Open Air DJ Set su DJ Rocky

Jubiliejinį savaitgalį užbaigs jau rezidentu tapęs DJ Rocky – jo kruopščiai atrinkta muzika pildys „Pilies sodo“ erdvę iki pat vidurnakčio. Atviras dangus, vasaros naktis ir šokiai – tobula kulminacija trijų dienų šventei.

Partnerių nuotr.

Penktadienį ir šeštadienį, nuo 23 val., – afterparty naktiniame klube „Taboo“

Visi, kurie rezervuos stalelį „Kauno vasaros terasoje“, į klubą „Taboo“ pateks nemokamai. Be to naktinis klubas visiems lankytojams taip pat žada staigmenas ir dovanas.

Šį savaitgalį „Pilies sodas“ tampa ne tik kultūros, bet ir gyvos muzikos epicentru – čia susitinka istorija, menas ir muzika. Visi renginiai – nemokami. Nepražiopsokite šventės!