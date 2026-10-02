Kauno viešajame transporte – svarbūs pokyčiai dėl bilietų

Keičiasi keleivių įpročiai
„Šiandien didžioji dalis keleivių atsiskaito naudodamiesi viešojo transporto programėle, kortelėmis ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Mokėjimas grynaisiais užtrunka ilgiau, vairuotojui reikia skirti laiko pinigams priimti ir grąžai atiduoti.
Kiekvienas toks veiksmas stabdo keleivių srautą, o intensyviausiose maršrutų atkarpose tai gali reikšti ir papildomas sekundes kiekvienoje stotelėje. Viešajame transporte tokios sekundės virsta minutėmis, o minutės – ilgesne kelionės trukme“, – sako bendrovės „Kauno autobusai“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis.
Šiuo metu Kauno viešajame transporte galima susimokėti keliais būdais: grynaisiais pinigais, įsigyjant bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortele, naudojantis „Žiogas“ programėle arba banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu.
Keleivių įpročių pokyčius rodo statistika. Kasmet fiksuojamas ženklus pas vairuotoją perkamų bilietų mažėjimas. Pavyzdžiui, palyginti su praėjusiais metais, per pirmus aštuonis mėnesius skaičius sumažėjo kone trečdaliu – viešojo transporto bilietų įsigijimas grynaisiais sudaro vos 4,5 proc. visų kelionių.
„Kauno autobusai“ skaičiuoja, kad net 60 proc. keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35 proc. – „Žiogas“ programėle.
Viešajame transporte tokios sekundės virsta minutėmis, o minutės – ilgesne kelionės trukme.
Banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu kol kas susimoka mažiau nei vienas procentas keliaujančiųjų. Tačiau kas mėnesį ši paslauga tampa vis populiaresnė. Nuo šių metų rugsėjo atsiskaitant fizine banko kortele galima įsigyti ir lengvatinį bilietą.
Įprasta vakarietiška praktika
Grynųjų pinigų atsisakymas viešajame transporte nėra naujiena. Tai – pasiteisinusi praktika, taikoma daugelyje Europos miestų. Vienas iš gerai žinomų pavyzdžių – Londonas. Jame bekontaktį atsiskaitymą pradėta taikyti 2012 metais, o bilietų įsigijimo pas vairuotoją galimybės neliko dviem metais vėliau.
Pas vairuotoją negalima įsigyti kelionės bilieto grynaisiais ir kitų didžiųjų valstybių miestuose: Berlyne, Varšuvoje, Prahoje, Helsinkyje. Tačiau kaip ir kitur, Kaune išliks galimybė grynaisiais atsiskaityti įsigyjant ar papildant kortelę tam skirtose platinimo vietose – klientų aptarnavimo punkte, prekybos centruose ir kioskuose.
Kupiūrų ir monetų atsisakymas būtų naudingas ir viešojo transporto vairuotojams – nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant bei skaičiuojant pinigus ir išduodant bilietą. Tai leistų daugiau dėmesio skirti pagrindinei funkcijai – saugiam ir sklandžiam keleivių vežimui.
Po diskusijų su „Kauno autobusais“ tokį siūlymą teikia Transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimas bus svarstomas spalio 13 d. vyksiančiame miesto tarybos posėdyje.
Nuoseklūs pokyčiai
„Planuojamas atsiskaitymo grynaisiais pinigais atsisakymas – nuoseklus jau vykstančios Kauno viešojo transporto modernizacijos žingsnis. Siekiame, kad kelionės būtų dar patogesnės, greitesnės ir kuo paprastesnės.
Prie to prisidėjo ir prieš kelerius metus viešajame transporte kartu su pradėta kampanija „Spausk – nesnausk“ aktyvuoti STOP mygtukai“, – primena Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Kaunas per pastarąjį dešimtmetį nuosekliai investuoja ir į viešojo transporto parko naujinimą – patogesnes keliones užtikrina įsigyti šimtai naujų autobusų ir troleibusų.
Taip pat artimiausiais numatyta grandiozinė viešojo transporto tinklo pertvarka. Miestas ruošiasi pereiti nuo plačiai išskaidytos ir dubliuojančios prie kur kas aiškesnės sistemos, tam pasitelkiant terminalus.
Persėdimo punktuose susitiktų skirtingų krypčių maršrutai – iš miesto pakraščių atvykstantys keleiviai čia galėtų persėsti į dažnai kursuojančias pagrindines linijas ir greitai tęsti kelionę.
Ateities planuose – ir tramvajaus linijos įrengimas.
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