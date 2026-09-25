Kauno rajono bendruomenė pasipildė dar vienu mažuoju gyventoju

Kaip skelbė Kauno rajono savivaldybė, Noreikiškėse gyvenančių Alvitos ir Dariaus Gedvilų sūnus gimė rugsėjo 12 d.
Daugirdas – antrasis vaikas šeimoje. Namuose jo laukė 2,5 metų sesutė Agota, kuri broliuką priėmė labai šiltai – padeda jį prausti, glosto, bučiuoja, rodo knygeles ir dainuoja.
„Labai ramus vaikas. Su pirmagime pirmieji mėnesiai buvo visai kitokie, o Daugirdas mus stebina savo ramumu. Net nelabai dar girdėjome, kaip verkia“, – šypsojosi mama Alvita. Tėtis Darius pridūrė, kad auginant antrą vaiką ir patys tėvai jaučiasi gerokai ramiau – padeda sukaupta patirtis.
Sūnui tėvai ieškojo lietuviško, reto, skambaus ir tvirto vardo. Daugirdas šeimai tiko ir dėl gražaus sutapimo – mamos Alvitos ir dukros Agotos vardai prasideda raide A, o tėčio Dariaus ir sūnaus Daugirdo – raide D.
Noreikiškėse šeima gyvena maždaug trejus metus – čia persikėlė iš Kauno miesto. Alvita ir Darius pasakojo besidžiaugiantys savo pasirinkimu ir vertinantys ramią bei gražią gyvenamąją aplinką.
900-ąjį šių metų kūdikį ir jo šeimą pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė.
„Svarbiausia, kad Daugirdas augtų sveikas ir stiprus, apsuptas šeimos meilės ir rūpesčio. Tėveliams linkiu kantrybės, gražių akimirkų auginant vaikus ir kuo daugiau džiaugsmo matant juos augančius“, – sveikindama šeimą linkėjo vicemerė.
Šeimai įteiktas Kauno rajono savivaldybės kūdikio kraitelis ir mažylio pirmųjų metų albumas, o vyresniajai sesutei Agotai – atskira dovanėlė. Šeimai taip pat perduota Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“.
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