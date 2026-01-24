Kauno rajonas aiškinasi, kiek namų ir gyventojų patenka į potvynio rizikos zoną

Apie tokią sankamšą savaitės pirmoje pusėje pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). Ji Kauno rajone esančių Salių, Radikių ir Ginėnų gyventojus įspėjo imtis priemonių galimiems potvynio padariniams išvengti.
Kaip BNS ketvirtadienį sakė Kauno rajono mero patarėjas Edmundas Mališauskas, remdamiesi potvynių rizikos žemėlapiu, seniūnai tikslina namų ūkių skaičių dešimtyje seniūnijų.
„Taip pat fiksuojamos sodybos, kuriose yra neįgalių, pagyvenusių žmonių, vaikų. Deklaravusius gyvenamąją vietą gyventojus suskaičiuoti nesunku, tačiau soduose yra ir nedeklaravę“, – nurodė E. Mališauskas.
Jis pažymėjo, kad potvynio rizikos zona apima ne tik Neries slėnį, į kurį patenka Lapių, Domeikavos, Karmėlavos seniūnijos, bet ir dalį Nemuno slėnio, kur yra Kačerginės, Kulautuvos, Zapyškio, Batniavos, Vilkijos miesto ir Vilkijos apylinkių seniūnijos.
„Situaciją stebime, kol kas niekam nereikia evakuotis. Kitą savaitę turėsime tikslius duomenis“, – sakė mero patarėjas.
Jis „išties jautria zona“ vadino dešiniajame Neries krante esančius Radikius, kur gyvena apie 300 žmonių.
Hidrologas Raimundas Baublys BNS sakė, kad LHMT darbuotojai trečiadienį lankėsi šioje gyvenvietėje.
„Gyventojai sunerimę, nuo vandens lygio iki jų sklypų ten likę keli metrai. Jie pripažįsta, kad visus perkeliamus daiktus reikia kuo toliau išnešti į aukštesnes teritorijas, o patalpose tiesiog pakelti daiktus“, – nurodė R. Baublys.
Jis patarė gyventojams stebėti savo teritoriją, upės ir vandens lygio pakitimus prie jų sklypų, taip pat Jonavos matavimo stotyje rodomą vandens lygį.
„Jonavoje vandens lygis tarsi stabilizavosi, bet paskutiniu metu jis pakankamai greitai kilo, tai sunerimome. Ir dar pastebėjome, kad Kauno rajone vandens lygis išlieka pakankamai žemas“, – sakė hidrologas.
Šis vandens lygio neatitikimas rodo, kad tarp Kauno ir Jonavos yra susiformavusi ledo sankamša, kuri galėtų lemti potvynį pakilus oro temperatūrai.
„Artimiausiu metu kol kas tik minusas, reiškia, viskas stabilu ir nieko kardinalaus neturėtų įvykti. Bet jeigu būtų atšilimas, teigiama temperatūra, o gal ir staigus atšilimas, tai gali lemti didesnį vandens pakilimą Kauno rajone ir bent dalinį gyvenviečių apsėmimą“, – kalbėjo R. Baublys.
LHMT savaitgalį šalyje prognozuoja 7–13 laipsnių šalčio, o pirmadienį numato kritulius, daugiausia sniegą. Dieną temperatūra sieks nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Toliau iki ketvirtadienio svyruos apie 0, vietomis prognozuojamas lietus.
Penktadienį tarnyba Neryje ties Jonava fiksavo iki 18 cm vandens kilimą, pavakarę vandens lygis siekė 139 cm virš matavimo stoties nulio. Ties ledo sangrūdomis LHMT prognozuoja staigesnį vandens lygio kilimą, daugelyje šalies upių – svyravimą.
