Naujausia informacija: Neries ledai sustojo ties Drąseikiais

Ledai sustojo
Nurodoma, kad Neryje ledai sustoję ties Drąseikiais.
„Nuo Drąseikių iki Kauno vietomis properšuota, po lytimis vanduo prateka (juda). Ties Radikiais kai kur lytys grūdasi, kai kurios pakilusios beveik 90 laipsnių kampu. Sekame oro temperatūrą“, – penktadienį popiet portalui kauno.diena.lt teigė KPGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė.
Kauno rajone – galimas potvynis
Hidrologai šią savaitę paskelbė, kad Neryje tarp Kauno ir Jonavos susidariusi ledo danga su properšomis gresia potvyniu. Nurodyta, kad Neryje tarp Jonavos ir Kauno susiformavus ledo sankamšoms ir joms prasiplovus vandens lygis gali staigiai pakilti ir užlieti aplinkines teritorijas.
Svarbu pasiruošti
Tai sukėlė nerimo bangą tarp gyventojų. KPGV atstovai suskubo nuraminti gyventojus, kad laikantis šalčiams situacija šalyje išlieka stabili.
„Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, laikantis šalčiams, nenumato staigių ir netikėtų pokyčių šalies upėse ir kituose vandens telkiniuose. Situacija kai kuriose vietose yra sudėtinga, tačiau ji stebima ir analizuojama. Pasikeitus situacijai, visuomenė būtų nedelsiant informuota oficialiais kanalais“, – kiek anksčiau šią savaitę komentavo Dž. Vaitkevičienė.
Akcentavo, kad KPGV Pajėgų valdymo skyriaus pareigūnai, siekdami padėti išvengti galimo potvynio neigiamų padarinių, nuolat seka situaciją Nemune ir Neryje.
Padėtis nuolat sekama, įvykus pasikeitimams – gyventojai apie tai būtų nedelsiant informuojami.
„Pareigūnai su Kauno miesto savivaldybės Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriumi ir Kauno rajono savivaldybe yra aptarę bendrus veiksmus, kurių imtųsi prasidėjus ledonešiui dėl galimai susidarysiančių ledo sangrūdų ties Kaune statomu Kėdainių tiltu. Neries upė nuo Lapių miestelio iki santakos su Nemunu yra užšalusi apie 13 km, ties Jonavos miestu teka, vietomis matyti ledo lytys, vanduo pakilęs normos ribose. Nemunas nuo Panemunės iki Santakos su Nerimi irgi baigia užšalti. Padėtis nuolat sekama, įvykus pasikeitimams – gyventojai apie tai būtų nedelsiant informuojami“, – teigė Dž. Vaitkevičienė.
Kol situacija yra stabili, tinkamas metas galimiems scenarijams iš anksto pasiruošti ne tik šalies institucijoms, bet ir patiems gyventojams.
„Gyventojai raginami išlikti ramūs, sekti oficialią informaciją ir pasinaudoti rekomendacijomis kaip iš anksto pasiruošti galimam potvyniui. Pasiruošimas galimai ekstremaliajai situacijai yra normalus, nuoseklus ir praktinis sprendimas“, – atkreipė dėmesį Dž. Vaitkevičienė.
Patarimai gyventojams, kaip pasiruošti galimam potvyniui
Rekomenduojama turėti:
patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį);
neperšlampamą aprangą (žvejų batus, guminę avalynę ir kt.).
Pasirūpinkite ne mažiau kaip 10 parų:
ilgai negendančiais maisto produktais;
reikalingais medikamentais;
geriamuoju vandeniu;
degtukais, žvakėmis, žibintais, malkomis;
mobiliuoju telefonu ir atsarginiais maitinimo elementais.
Kiti svarbūs veiksmai
paruoškite paaukštinimus gyvuliams ir baldams;
izoliuokite elektros laidus, kad būtų išvengta trumpojo jungimo;
iš rūsių išneškite maisto atsargas, daržoves ir vertingus daiktus;
lengvesnius daiktus perkelkite į viršutinius aukštus ar pastoges;
užsandarinkite šulinius, kad nepatektų užterštas paviršinis vanduo;
apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių;
pažymėkite privažiavimus nuo pagrindinio kelio;
išvežkite iš užliejamų vietų trąšas ir pesticidus;
patikrinkite, kad ūkiniuose pastatuose neliktų atvirų teršalų;
užsandarinkite naftos produktų saugyklas;
sutvirtinkite konstrukcijas ir apsaugokite įrenginius nuo korozijos;
apsvarstykite gyvybės ir turto draudimą.
Šie patarimai skirti išankstiniam pasiruošimui galimam potvyniui. Jei situacija keistųsi, atitinkamos visuomenės grupės būtų informuotos apie tolimesnius veiksmus ir sprendimus. Daugiau rekomendacijų – čia.
