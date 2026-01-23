Vilniaus meras: situacija dėl vandens lygio Neryje – stabili

„Situacija su Neries upėje vandens lygiu, sakyčiau, yra stabili, kažkokių grėsmių miesto infrastruktūrai ir gyventojams mes neturime“, – žurnalistams penktadienį sakė V. Benkusnkas.
„Be jokios abejonės, mes stebime situaciją ir esame tą mažąją infrastruktūrą – šiukšliadežes, suoliukus, ženklus – susirinkę, spėjome iki vandens pakilimo“, – teigė jis.
Pasak sostinės vadovo, jei kitą savaitę atšils ir bus teigiama oro temperatūra, žinant Neries sraunumą, per kelias dienas ledai išplauks.
„Grinda“ šią savaitę skelbė, kad pašalusios Neries krantine vaikščioti šiuo metu nėra saugu, įmonė pastatė tvoreles su įspėjamaisiais ženklais.
