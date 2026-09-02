Kauno oro uoste – netikėtas incidentas: keleiviai išlaipinti iš lėktuvo ir palikti nežinioje

Nors visi keleiviai jau buvo susėdę į lėktuvą, skrydis taip ir neprasidėjo – netrukus žmonių paprašyta išlipti iš orlaivio.
„Visi jau buvome lėktuve, kai liepė išlipti. Tepasakė, kad saugumo problemos, tačiau nepaaiškino, kas vyksta“, – pasakojo oro uoste įstrigusi Monika.
Pasak jos, keleiviams kilo klausimų dėl vienos iš prieš skrydį nutikusių situacijų. Per beveik dvi sėdėjimo oro uoste valandas keleiviai turėjo laiko pasišnekėti ir pasidalinti pastebėjimais.
Tai kokio bukumo reikia būti, kad praėjus patikrą dar kažką per tvorą imtum.
Moteris teigė, kad viena keleivė, jau praėjusi patikrą ir eidama link lėktuvo, netikėtai pasuko oro uosto tvoros link. Anot pašnekovės, ji priėjo prie tvoros stovėjusio asmens, kažką iš jo paėmė ir tuomet grįžo į lėktuvą.
Keleiviai taip pat matė, kaip oro uosto personalas išsivedė tą moterį.
„Tai kokio bukumo reikia būti, kad praėjus patikrą dar kažką per tvorą imtum“, – nuostabos neslėpė Monika.
Kol kas neaišku, ar šis incidentas susijęs su užsitęsusiu skrydžiu ir keleivių išlaipinimu.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su Lietuvos oro uostų Komunikacijos tarnyba. Išsamiau apie situaciją papildysime, kai tik sulauksime tarnybos komentaro.
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