Kauno oro uoste – nauja 10 mln. eurų vertės aikštelė

Skelbiama, kad bendras naujosios aikštelės plotas siekia 25 tūkst. kvadratinių metrų, joje įrengta 912 automobilių stovėjimo vietų, iš kurių 96 skirtos žmonių su individualiais poreikiais transportui, taip pat 10 vietų skirta elektromobiliams su įkrovimo stotelėmis.
Bendrovės teigimu, atidarius naują aikštelę, bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius oro uosto prieigose išaugo maždaug 60 proc.
„Kauno oro uostas šiandien yra svarbus viso regiono susisiekimo objektas, kuriame sparčiai auga tiek keleivių srautai, tiek skrydžių skaičius, todėl turime auginti ir infrastruktūrą. Naujoji aikštelė ne tik padeda spręsti automobilių stovėjimo vietų klausimą ir suteikia daugiau patogumo keleiviams, bet ir atliepia oro uoste veikiančių orlaivių techninės priežiūros ir remonto įmonių bei partnerių personalo poreikius“, – pranešime teigia laikinai LTOU vadovės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė.
Aikštelės statybos darbai buvo atliekami kartu su įmone „KRS“.
Kaip skelbta, Kauno oro uoste naują daugiaaukštę automobilių parkavimo aikštelę valdys konkursą laimėjusi bendrovė „Stova“, veikianti „Unipark“ prekės ženklu.
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