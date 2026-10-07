Kauno liberalai miesto meru siūlo parlamentarą Simoną Kairį

Tai nuspręsta trečiadienį vykstančiame partijos Kauno miesto skyriaus visuotiniame susirinkime.
Kauno liberalai rinkosi iš keturių kandidatų, be S. Kairio dar keltos verslininko Mindaugo Gyvio, buvusio Kauno miesto mero ir vicemero Rimanto Mikaičio bei partijos miesto skyriaus pirmininko Sigito Šliažo kandidatūros.
S. Kairys į Seimą išrinktas Kauno Centro-Žaliakalnio vienmandatėje apygardoje, joje jis, surinkęs daugiau nei 54 proc. rinkėjų palaikymą, įveikė tuometį konservatorių pirmininką Gabrielių Landsbergį.
Susirinkime liberalai taip pat reitingavo kandidatų į Kauno miesto savivaldybės tarybą sąrašą.
Kaip rašė BNS, praėjusiuose savivaldos rinkimuose Liberalų sąjūdis Kaune surinko 3,52 proc. balsų ir mandatų savivaldybės taryboje neiškovojo, partijos kandidatė į mero pareigas Nijolė Putrienė gavo 2,89 proc. balsų ir liko penkta.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
Apie savo ketinimus siekti Kauno miesto mero posto jau yra paskelbęs dabartinis miesto vadovas Visvaldas Matijošaitis, konservatoriai kelia visuomenininką, verslininką Šarūną Jasiukevičių, socialdemokratai – parlamentarą Audrių Radvilavičių, Laisvės ir Lietuvos žaliųjų partijos – pastarosios politinės jėgos lyderę Ievą Budraitę.
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