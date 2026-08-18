 Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną

Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną

2026-08-18 08:00 kauno.diena.lt inf.

Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną, kuriame bus parduodama kompiuterinė, virtuvinė ir spaustuvės įranga bei automobilis. Parduodamo turto sąrašas, kainos ir Kauno kolegijos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešajame aukcione tvarka skelbiama institucijos interneto svetainės skiltyje Visuomenei/Prekės ir paslaugos/Vykstantis aukcionas.

<span>Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną</span>
Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną / M. Vizbaro / BNS, magnific.com nuotr.

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Aukcionas vyks 2026 m. rugsėjo 3 d. nuo 10 val., 1-60 aud., adresu Pramonės pr. 20, Kaune. Dalyvių ir žiūrovų registracija vyks 2026 m. rugsėjo 3 d. 8.45–9.45 val., 1-41 kab., adresu Pramonės pr. 20, Kaune.

Dalyvio ir žiūrovo mokestis – 15 Eur. Mokestis sumokamas pavedimu į Kauno kolegijos sąskaitą Nr. LT287300010002229776 ne vėliau kaip 1 d. iki aukciono pradžios (atvykus į registraciją turėti dokumentą, patvirtinantį dalyvio/žiūrovo mokesčio sumokėjimą).

Neįvykus aukcionui arba turto nepardavus šiame aukcione, naujas aukcionas vyks 2026 m. rugsėjo 17 d. nuo 10 val., 1-60 aud., adresu Pramonės pr. 20, Kaune (registracija tą pačią dieną 8.45–9.45 val.).

Turtą galima apžiūrėti 2026 m. rugpjūčio 24–28 d., 9–12 val., adresu Pramonės pr. 22, Kaunas/Pramonės pr. 20, Kaunas/Studentų g. 17, Alytus. Dėl turto apžiūros kreiptis į Vytą Baranauską, tel. Nr. +37064505351, arba Nerijų Beržinską, tel. Nr. +37067323621.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 d. d., įskaitant aukciono vykdymo dieną, mokant pavedimu į Kauno kolegijos sąskaitą Nr. LT287300010002229776. Aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojai savo lėšomis pasiima ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo atsiskaitymo dienos.

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