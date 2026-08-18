Kauno kolegija skelbia nenaudojamo turto viešą aukcioną

Aukcionas vyks 2026 m. rugsėjo 3 d. nuo 10 val., 1-60 aud., adresu Pramonės pr. 20, Kaune. Dalyvių ir žiūrovų registracija vyks 2026 m. rugsėjo 3 d. 8.45–9.45 val., 1-41 kab., adresu Pramonės pr. 20, Kaune.
Dalyvio ir žiūrovo mokestis – 15 Eur. Mokestis sumokamas pavedimu į Kauno kolegijos sąskaitą Nr. LT287300010002229776 ne vėliau kaip 1 d. iki aukciono pradžios (atvykus į registraciją turėti dokumentą, patvirtinantį dalyvio/žiūrovo mokesčio sumokėjimą).
Neįvykus aukcionui arba turto nepardavus šiame aukcione, naujas aukcionas vyks 2026 m. rugsėjo 17 d. nuo 10 val., 1-60 aud., adresu Pramonės pr. 20, Kaune (registracija tą pačią dieną 8.45–9.45 val.).
Turtą galima apžiūrėti 2026 m. rugpjūčio 24–28 d., 9–12 val., adresu Pramonės pr. 22, Kaunas/Pramonės pr. 20, Kaunas/Studentų g. 17, Alytus. Dėl turto apžiūros kreiptis į Vytą Baranauską, tel. Nr. +37064505351, arba Nerijų Beržinską, tel. Nr. +37067323621.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 d. d., įskaitant aukciono vykdymo dieną, mokant pavedimu į Kauno kolegijos sąskaitą Nr. LT287300010002229776. Aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojai savo lėšomis pasiima ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo atsiskaitymo dienos.
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