Kauno klinikų gydytojai apie klastingą vėžį: vyras gali jaustis visiškai sveikas

„Vyras gali jaustis visiškai sveikas, o atsiradus simptomams liga jau gali būti pažengusi. Todėl simptomų nebuvimas nėra priežastis atidėti profilaktinį ištyrimą“, – sakė doc. Stasys Auškalnis, Kauno klinikų Urologijos klinikos Onkourologijos sektoriaus vadovas.
Pasak gydytojo, Lietuvoje veikia priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, tačiau vis dar ne visi vyrai profilaktiškai tikrinasi. Kauno klinikose kasmet konsultuojama iki 700 pacientų, kuriems pirmą kartą nustatomas prostatos vėžys.
Įtarus ligą, atliekamas kraujo tyrimas, kuriuo nustatomas prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis, įvertinamas vyro amžius, šeimos ligų istorija ir kiti rizikos veiksniai. Prireikus atliekamas magnetinio rezonanso tyrimas, padedantis pastebėti įtartinus prostatos pakitimus, o diagnozei patvirtinti paimamas nedidelis prostatos audinio mėginys – atliekama biopsija.
Kauno klinikose naudojamos šiuolaikinės technologijos, leidžiančios tiksliai nustatyti pakitusias prostatos vietas ir iš jų paimti audinio mėginius. Taip pat atliekami itin tikslūs tyrimai, padedantys nustatyti, ar vėžys išplitęs į kitas kūno vietas arba atsinaujino. Tai leidžia tiksliau įvertinti ligą ir parinkti tinkamiausią gydymą.
„Prostatos vėžys nėra visiems gydomas vienodai. Gydymo pasirinkimą lemia ligos stadija ir agresyvumas, paciento amžius, bendra sveikatos būklė, taip pat paties žmogaus lūkesčiai ir gyvenimo prioritetai“, – pabrėžė doc. S. Auškalnis.
Ne kiekvieną prostatos vėžį būtina iš karto gydyti. Jei liga mažos rizikos ir lėtai progresuojanti, pacientas gali būti aktyviai stebimas – reguliariai tikrinamas, o gydymas pradedamas tik pastebėjus, kad liga progresuoja.
Kauno klinikose atliekamos atviros ir mažiau invazinės laparoskopinės radikalios prostatektomijos – operacijos, kurių metu pašalinama prostata. Taip pat pradedamos taikyti roboto asistuojamos operacijos.
Šiuolaikinio chirurginio gydymo tikslas – ne tik pašalinti naviką, bet ir, kai tai įmanoma, išsaugoti šlapimo sulaikymo bei lytinę funkcijas ir padėti žmogui greičiau grįžti į įprastą gyvenimą.
Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos gydytoja onkologė radioterapeutė doc. Erika Korobeinikova sakė, kad vis dar tenka paneigti mitą, jog operacija yra pagrindinis prostatos vėžio gydymo būdas, o spindulinis gydymas skiriamas tik tada, kai operuoti nebegalima.
„Taip nėra. Kai liga neišplitusi už prostatos ribų, operacija ir spindulinis gydymas gali būti lygiaverčiai gydymo būdai, kuriais siekiama žmogų visiškai išgydyti“, – teigė doc. E. Korobeinikova.
Kauno klinikose taikomi keli šiuolaikinio spindulinio gydymo būdai. Naujos technologijos leidžia spindulius itin tiksliai nukreipti į gydomą vietą ir kuo labiau apsaugoti šalia esančius sveikus organus. Viena tokių technologijų – magnetinio rezonanso ir spindulinio gydymo įrangą sujungiantis aparatas, leidžiantis procedūros metu matyti prostatą ir aplinkinius organus bei prie jų padėties pritaikyti gydymą.
Trumpėja ir gydymo trukmė. Anksčiau prostatos vėžio spindulinis gydymas dažnai trukdavo beveik du mėnesius, o šiandien jis gerokai trumpesnis – kai kuriems pacientams gali pakakti vos kelių procedūrų.
„Pati spindulinio gydymo procedūra yra neskausminga – žmogus spinduliuotės nejaučia, aparatas jo neliečia. Po procedūros pacientas netampa radioaktyvus ir nekelia pavojaus aplinkiniams. Gydymo metu dažniausiai nereikia gulėti ligoninėje, o daugelis žmonių gali tęsti įprastą kasdienę veiklą“, – aiškino doc. E. Korobeinikova.
Kiekvieno prostatos vėžiu sergančio paciento gydymas Kauno klinikose aptariamas skirtingų sričių specialistų komandoje. Urologai, onkologai chemoterapeutai, onkologai radioterapeutai, radiologai, patologai ir kiti specialistai kartu įvertina gydymo galimybes ir parenka konkrečiam žmogui tinkamiausią.
Kai galimi keli lygiaverčiai gydymo būdai, sprendimas priimamas kartu su pacientu, aptarus gydymo naudą, galimus šalutinius poveikius ir gyvenimo kokybę po gydymo.
„Nebijokite pasitikrinti ir nebijokite pačios prostatos vėžio diagnozės. Kuo anksčiau liga nustatoma, tuo daugiau galimybių turime parinkti tinkamiausią gydymą ir išsaugoti visavertį, kokybišką žmogaus gyvenimą“, – pabrėžė doc. S. Auškalnis.
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