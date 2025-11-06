„Kauno diena“ tapo kurčiųjų sporto rėmėja

Įtvirtino parašais
Iki kurčiųjų olimpiados (deflimpiados) starto lieka vos daugiau nei savaitė, tad geriausi šalies sportininkai jau dėlioja paskutinius pasirengimo akcentus.
Kurtieji sportininkai garsina Lietuvą pasaulio ir Europos čempionatuose ne mažiau nei kiti atletai.
LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas pamatus sėkmingam pasirodymui kloja iš anksto: vakar apsilankęs dienraščio „Kauno diena“ redakcijoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį su bendrove „Diena Media News“ (DMN), leidžiančią didžiausią Lietuvos dienraštį „Kauno diena“.
Svečią priėmę bendrovės akcininkas Mindaugas Mickevičius ir direktorius Tadas Širvinskas supažindino LKSK vadovą su DMN ir susijusių bendrovių struktūra, į kurią įeina ir kitas populiarus dienraštis „Klaipėda“, interneto naujienų portalai kaunodiena.lt, diena.lt, klaipeda.diena bei nemažai kitų leidinių.
Pavyzdys sveikiesiems
Savo ruožtu E. Kriūnas pasidalijo mintimis apie kurčiųjų sporto aktualijas, taip pat aptarė bendradarbiavimo su žiniasklaida gaires.
Džiaugiamės partneryste su gilias tradicijas turinčia žiniasklaidos grupe.
„Džiaugiamės socialine partneryste su žinoma, gilias tradicijas turinčia žiniasklaidos grupe. Kurtieji sportininkai nėra lepinami žurnalistų dėmesio. Natūralu, kad portalų ir televizijų akiratyje nuolat sukasi didžiosios krepšinio bei kitų sporto šakų žvaigždės, tačiau norėtųsi, kad daugiau dėmesio sulauktų ir mūsų sportininkai. Juk jie ne tik treniruotėse išlieja ne mažiau prakaito, nei žymūs profesionalai, bet ir įveikia kur kas didesnius gyvenimo iššūkius“, – teigė E. Kriūnas.
„Ši bendradarbiavimo sutartis mums – natūralus žingsnis. Kurtieji sportininkai garsina Lietuvą pasaulio ir Europos čempionatuose ne mažiau nei kiti atletai. Jų pasiekimai įkvepia ir motyvuoja, todėl labai smagu, kad galėsime prisidėti prie Kurčiųjų sporto komiteto ir sportininkų populiarinimo bei jų pasiekimų viešinimo“, – kalbėjo T. Širvinskas.
Išlydės prezidentūroje
Kurčiųjų žaidynės Tokijuje startuos lapkričio viduryje. Pasak E. Kriūno, į jas vyks gausus Lietuvos atstovų būrys, kurį sudarys gerokai per pusšimtį atletų, trenerių, medicinos personalo bei kitų delegacijos narių.
Tradiciškai didžiausi lūkesčiai siejami su vyrų bei moterų krepšinio rinktinėmis, lengvosios atletikos meistrais, paplūdimio tinklininkėmis, badmintono bei kelių kitų sporto šakų atstovais.
„Yra nemažai iššūkių, lyderių traumų, tačiau manome, kad dauguma mūsų atletų pateks į geriausiųjų pasaulyje aštuntukus“, – vylėsi E. Kriūnas.
Ketvirtadienį – kurčiųjų sportininkų išlydėtuvės prezidentūroje.
