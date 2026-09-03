„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: VII forto paslaptys

Kauno tvirtovės VII fortas – viena unikaliausių ir kartu tragiškiausių Kauno vietų. Tai paskutinis mūrinis tvirtovės gynybinio žiedo fortas, kuriam 1915-aisiais pavyko išlikti visiškai nesugriautam: vokiečių puolimo metu čia neiššovė nė viena patranka.
Nepriklausomoje Lietuvoje fortas atvertė naują puslapį: 1924 m., pagal garsaus architekto Vladimiro Dubeneckio projektą, forte įsikūrė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Tamsiausia šios vietos valanda išaušo 1941-ųjų vasarą, kai nacių okupacijos pradžioje VII fortas tapo pirmąja koncentracijos stovykla. Čia per itin trumpą laiką buvo nužudyta nuo 3 iki 5 tūkstančių žmonių, daugiausia Kauno žydų. Sovietmečiu paverstas „Voentorg“ kariniais sandėliais, o Nepriklausomybės aušroje priglaudęs Lietuvos savanorius, šiandien fortas išgyvena tikrą atgimimą.
Vladimiro Orlovo iniciatyva atgaivintame VII forte veikia neformalaus ugdymo įstaiga bei muziejus, kur jaunoji karta atlieka gamtos ir tiksliųjų mokslų eksperimentus.
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Projektas „Kauno detalės“ dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“
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