 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: vaiko palaikai po 100 metų senumo koplyčia

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: vaiko palaikai po 100 metų senumo koplyčia

2026-10-08 05:00 kauno.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

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Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

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iki kultūros

Netoli Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos slypi jaukus, neilgas akligatvis – Vaistinės skersgatvis. Jo pabaigoje, atokiau nuo prašalaičių akių, už didelio gyvenamojo namo slepiasi paslaptinga koplyčia. Tikėtina, kad būtent ši atoki vieta ir kaimynystėje gyvenančių kauniečių globa išgelbėjo šventovę nuo nugriovimo sovietmečiu. Vienas iš gyventojų – Algimantas Mykolaitis – Vaistinės skersgatvyje gyvena nuo 1940 m. tėvo statytame name. Būtent jo kieme ir stovi ši dar 1925 m. iškilusi koplyčia. Ji vadinama Lenartavičių koplyčia.

Pasakojama, kad bajorai Brigita ir Liudvikas Lenartavičiai šventovę pastatė savo anksti mirusiam vaikui atminti. Senuosius pasakojimus patvirtina ir neįtikėtina detalė: restauruojant koplyčią, po jos altoriumi iš tiesų buvo rasti vaiko palaikai... Apie unikalią Žaliakalnio vietą ir jos gyventojų saugomą paslaptį – šiame „Kauno detalių“ epizode.

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Kauno detalės
Kauno detalės - 3 sezonas
Vaistinės skersgatvis
Lenartavičių koplyčia
vaiko palaikai

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