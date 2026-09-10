 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: skulporiaus V. Palio namas (II dalis)

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: skulporiaus V. Palio namas (II dalis)

2026-09-10 16:32 kauno.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

Teodoras Biliūnas (kairėje) ir Laimonas Užimeckis (dešinėje)
Teodoras Biliūnas (kairėje) ir Laimonas Užimeckis (dešinėje) / Redakcijos montažas

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Tęsiame pažintį su legendinio skulptoriaus Viktoro Palio namais, kurių duris „Kauno detalėms“ atvėrė jo anūkas Teodoras Biliūnas. Antrojoje laidos dalyje verčiamas dar vienas šios unikalios giminės istorijos puslapis – pažintis su skulptoriaus dukra, interjero dizainere Rūta Palyte-Biliūniene bei jos vyrui Mykolu Biliūnu. 

Ilgametis Raudonojo Kryžiaus ligoninės vadovas, žinomas gydytojas ortopedas-traumatologas buvo tas žmogus, kurio profesionalumu pasitikėjo net pats Arvydas Sabonis po sunkių savo traumų. 

Kviečiame pasižvalgyti ir po ypatingą šių namų sodą, 1967-aisiais pelniusį gražiausio Kaune titulą. Šiandien čia stovi ir istorinis giminės akcentas – pačio V. Palio suprojektuotas bei iškilaus tautodailininko Pranciškaus Peleckio išdrožtas koplytstulpis.

Šiame straipsnyje:
skulptorius Viktoras Palys
Kauno detalės
Kauno istorija

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