„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: „Saulės“ gimnazija ir įspūdingi jos kaimynai

Šalia jau 190-uosius gyvavimo metus skaičiuojančio Savanorių prospekto Kaune virė ypatingas gyvenimas. Šioje istorinėje gatvėje gyveno garsi dvarininkų Fugalevičių šeima. Būtent jų name 1919 m. sūnus Konstantinas Fugalevičius atidarė pirmąją Lietuvos karo aviacijos mokyklą. Joje aviacijos pagrindus įgijo ryškiausios tarpukario legendos – Antanas Gustaitis, Jurgis Dobkevičius ir kiti.
Vėliau šiai mokyklai vadovavo ir prezidento Valdo Adamkaus tėvas – Ignas Adamkavičius. Kaimynystėje užaugo ir šį rugpjūtį Anapilin iškeliavęs daugkartinis Lietuvos alpinizmo čempionas Jaroslavas Okulič-Kazarinas. Jo šeimos šaknys taip pat giliai įsipynusios į šalies gynybos istoriją: senelis Rapolas buvo vienas iš karo aviacijos pradininkų, o tėvas Anatolijus – Nepriklausomybės kovų savanoris, tarpukario karininkas.
Šią „Kauno detalių“ ekskursiją vainikuoja 1913 m. iškilusi dabartinė „Saulės“ gimnazija (anuomet – Mokytojų seminarija). Lėšas jos statybai JAV rinko Juozas Tumas-Vaižgantas ir kunigas Konstantinas Olšauskas, taip kovoję už lietuvybę carinės Rusijos priespaudos metais.
Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.
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