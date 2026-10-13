 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: moterų vienuolynas, kurį grąžino meras Šustauskas

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: moterų vienuolynas, kurį grąžino meras Šustauskas

2026-10-13 12:37 kauno.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

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<span>„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: moterų vienuolynas, kurį grąžino meras Šustauskas</span>
„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: moterų vienuolynas, kurį grąžino meras Šustauskas / Redakcijos montažas

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Kauno Žaliakalnyje, Žemaičių g., įsikūrusi Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija. Tai moterų vienuolynas, kuriame pranciškonės kontempliatyvų maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo ir socialinėse srityse. 

„Kauno detalių“ įkūrėją L. Užomeckį šioje ekskursijoje lydi sesuo Pranciška, kuri ne tik aprodė vienuolyną, bet ir papasakojo jo istoriją. Kongregaciją 1930 m. įsteigė sesuo Augustina (Ona Galdikaitė), o vienuolyno pastatai Žemaičių g. iškilo 1936 m. Tačiau vos po kelerių metų sovietų okupacija nutraukė vienuolijos veiklą, o sesuo Augustina po tardymų buvo ištremta į Komijos ASSR. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kongregacijai neskubėta grąžinti prestižinėje vietoje esančio vienuolyno – tai tik 2000 m. padarė meras Vytautas Šustauskas. Tai pirmoji pasakojimo dalis.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija
moterų vienuolynas
Kauno detalės
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės - 3 sezonas

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