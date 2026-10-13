„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: moterų vienuolynas, kurį grąžino meras Šustauskas

Kauno Žaliakalnyje, Žemaičių g., įsikūrusi Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija. Tai moterų vienuolynas, kuriame pranciškonės kontempliatyvų maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo ir socialinėse srityse.
„Kauno detalių“ įkūrėją L. Užomeckį šioje ekskursijoje lydi sesuo Pranciška, kuri ne tik aprodė vienuolyną, bet ir papasakojo jo istoriją. Kongregaciją 1930 m. įsteigė sesuo Augustina (Ona Galdikaitė), o vienuolyno pastatai Žemaičių g. iškilo 1936 m. Tačiau vos po kelerių metų sovietų okupacija nutraukė vienuolijos veiklą, o sesuo Augustina po tardymų buvo ištremta į Komijos ASSR. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kongregacijai neskubėta grąžinti prestižinėje vietoje esančio vienuolyno – tai tik 2000 m. padarė meras Vytautas Šustauskas. Tai pirmoji pasakojimo dalis.
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