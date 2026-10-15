 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: ekskursija moterų vienuolyne

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: ekskursija moterų vienuolyne

2026-10-15 11:02 kauno.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

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Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

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Kauno Žaliakalnyje, Žemaičių g., įsikūrusi Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija. Šiame moterų vienuolyne „Kauno detalių“ įkūrėją Laimoną Užomeckį lydėjo sesuo Pranciška, aprodžiusi visą kompleksą. 

Pirmoje pasakojimo dalyje supažindinusi su jo istorija, šįkart sesuo Pranciška atvėrė duris, pro kurias įžengia retas pasaulietis. Koplyčia, gyvenamosios patalpos ir net mankštos salė – sesių pranciškonių kasdienybė, jungianti maldą su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo bei socialinėse srityse, nėra tokia uždara, kaip gali pasirodyti iš šalies. Norintys aplankyti vienuolyną ir dalyvauti šv. Mišiose kviečiami apsilankyti svetainėje pranciskonės.lt, kur rasite visą reikalingą informaciją.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija
moterų vienuolynas
Kauno detalės
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės - 3 sezonas

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