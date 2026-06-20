„Kauno autobusai“: ne tik vairuotojai, bet ir mechanikos specialistai

Gegužės 18 d. bendrovė paskelbė apie naują technikos direktorių Sigitą Ališauską. „Kauno dienos“ pokalbis su naujuoju vadovu – apie ateities viziją, technologinius pokyčius ir norą ne bėgti paskui nuvažiuojantį traukinį, o būti jo priekyje.
– Gegužę prisijungėte prie vadovų komandos. Su kokia nuotaika įžengėte pro šias duris?
– Prie „Kauno autobusų“ komandos prisijungiau prieš dvylika metų. Tik Technikos tarnybos vairą perėmiau šių metų gegužę. Eiti šių pareigų atėjau su dideliu atsakomybės jausmu. Turiu aiškų planą, kaip modernizuoti mūsų darbą, padaryti jį kokybiškesnį. Sieksiu ne tik stiprinti esamą kolektyvą, bet ir pritraukti naujų specialistų.
– Bendrovėje esate ne naujokas. Kokia Jūsų ankstesnė patirtis ir kaip ji padės valdyti technikos parką?
– Ši patirtis bus neįkainojama. Iš šalies atėjusiam žmogui būtų be galo sunku greitai perprasti, kas vyksta tokiame milžiniškame parke.
Savo profesinį kelią pradėjau nuo pirmojo laiptelio – darbo šaltkalviu Troleibusų parke, vadinamojoje „duobėje“, kur atlikau įvairius transporto priemonių remonto ir priežiūros darbus. Vėliau dirbau autoelektriku, dar po metų – mechaniku Transporto eksploatacijos skyriuje. Mechanikų darbas yra savotiškas tiltas tarp transporto eksploatacijos ir remonto dirbtuvių: kai administracija baigdavo darbą, mes būdavome atsakingi už naktinę parko veiklą. Pastarąjį dešimtmetį dirbau Transporto eksploatacijos tarnyboje, autobusų parko vadovo pavaduotoju. Tiesioginis mano darbas buvo susijęs su vairuotojais, jų problemų sprendimu ir darbų planavimu.
– Esate pavyzdys darbuotojo, kuris nuėjo visą kelią nuo žemiausios grandies iki vadovo pareigų.
– Pačiam apie save taip sakyti nepatogu (šypsosi). Tačiau gal aplinkiniai, žvelgdami į tai, mato pranašumą. Tai patirtis, kurios iš vadovėlių neišmoksi. Eiti naujų pareigų atėjau su didžiuliu užsidegimu. Kai per ilgai užsibūni komforto zonoje, viskas tampa aišku, o dabar vėl sulaukiu savotiškų iššūkių ir man tai labai patinka.
– Kas vyksta technikos padalinio užkulisiuose? Kaip atrodo kasdienis darbas?
– Miestiečiai mato tik gražųjį paveikslą – į maršrutus išvažiuojančias transporto priemones. Tačiau tam, kad jos būtų techniškai tvarkingos, dirba didžiulė technikos tarnybos komanda. Didelė dalis mūsų veiklos vyksta naktimis arba ankstyvais rytais. Miestiečiai miega ir to nemato. Galutinis mūsų darbo rezultatas – saugiai ir tiksliai pagal grafiką į maršrutus išvykstančios transporto priemonės ir patikima paslauga Kauno gyventojams.
Didelė dalis mūsų veiklos vyksta naktimis arba anksti ryte. Miestietis miega ir šito nemato.
– „Kauno autobusų“ parko vidutinis amžius susitraukė iki šešerių metų – tai vienas jauniausių autobusų parkų šalyje. Kaip technologiniai pokyčiai keičia reikalavimus specialistams?
– Atnaujinti parką skatina ne tik siekis keleiviams suteikti maksimalų komfortą, bet ir teisės aktai. Pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą, nuo 2029 m. viešasis transportas turės būti pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus. Svarbiausias žingsnis – elektrifikuoti transporto priemones.
Šiuolaikinėse transporto priemonėse – gausybė elektrinių komponentų. Kažkada visus darbus atlikdavo tradicinis šaltkalvis su veržliarakčiu, tepaluotomis rankomis. Šiandien didžioji dalis gedimų diagnozuojama ir išsprendžiama naudojant kompiuterinę įrangą. Mechaniko darbas nebėra tik fizinis. Darbuotojas turi turėti specifinių kompetencijų, sugebėti dirbti kompiuteriu, suprasti valdymo blokų rodmenis. Fizinio darbo mažėja, tačiau intelektine prasme jis tampa sudėtingesnis.
– Šiuo metu aktyviai ieškote naujų mechanikų-šaltkalvių. Ar ieškote tik patyrusių vilkų, ar esate pasiruošę užsiauginti specialistų patys?
– Patirtis visada yra pranašumas, tačiau tai ne svarbiausias kriterijus. Ieškome žmonių, kurie tiesiog nori dirbti ir tobulėti. Nebūtina turėti ilgametės patirties – daug svarbesnė motyvacija, atsakingas požiūris ir noras tapti profesionalu.
Vertiname patirtį ir žinias, tačiau rasti tokių darbuotojų ne visada pavyksta, todėl siekiame pritraukti perspektyvių žmonių, į kuriuos investuotume savo laiką, finansus ir mokymus. Turime daug patyrusių profesionalų, kurie mielai dalijasi patirtimi. Gerų specialistų esame pasiruošę užsiauginti ir patys. Aš pats, kai atėjau dirbti prieš dvylika metų, pradėjau nuo techninio darbo, bet mano siekiamybė buvo augti. Dirbau ir mokiausi – baigiau kolegiją, vėliau studijavau universitete. Bendrovė tokias pastangas visada palaiko.
– Ką bendrovė gali pasiūlyti naujam komandos nariui?
– Modernią darbo aplinką, profesionalią komandą ir galimybę dirbti vienoje didžiausių viešojo transporto bendrovių šalyje. Garantuojame stabilų atlyginimą, aprūpiname darbo drabužiais ir įrankiais. Svarbiausia – „Kauno autobusuose“ yra realios galimybės profesiškai augti. Mano paties istorija – geriausias to įrodymas.
– Kokią atmosferą stengiatės puoselėti savo komandoje?
– Mano tikslas – suburti komandą, kuri dirbtų kaip vienas kumštis ir pasitikėtų vieni kitais. Geriausių rezultatų pasiekiama, kai žmonės jaučiasi išgirsti ir vertinami. Pats noriu būti jų kolega, o ne nepasiekiamas vadovas. Žmonės neturi bijoti ateiti į mano kabinetą ir atvirai pasakyti savo nuomonę.
– Kokie didžiausi artimiausios darbotvarkės iššūkiai?
– Didžiausi artimiausios ateities iššūkiai pirmiausia susiję su transporto parko modernizavimu ir sparčia technologijų kaita. Viešasis transportas vis labiau elektrifikuojamas, diegiamos naujos valdymo, diagnostikos ir saugos sistemos, todėl kartu turi augti ir mūsų specialistų kompetencijos. Nenoriu nuolat bėgti paskui nuvažiuojantį traukinį – mano tikslas yra būti jo priekyje.
– Kaip įsivaizduojate technikos padalinį po kelerių metų?
– Siekiamybė – išlaikyti jauną transporto priemonių amžių ir suburti stiprią ir profesionalią techninę tarnybą, kurioje dirbtų aukščiausio lygio specialistai, gaunantys konkurencingą atlyginimą.
Naudodamasis proga norėčiau pakviesti prisijungti prie mūsų komandos ne tik mechanikus ar elektrikus, bet ir vairuotojus. Jei šiandien dar neturite reikiamo D kategorijos vairuotojo pažymėjimo ar 95 kodo kvalifikacijos – tai ne kliūtis. Motyvuotiems darbuotojams galime padėti juos įgyti bendrovės lėšomis. Naujus darbuotojus pas mus visada pasitinka patyrę kolegos, kurie padeda susipažinti su darbo specifika. Svarbiausia – atsakingas požiūris į darbą ir noras mokytis. Viso kito galime išmokyti.
Naujausi komentarai